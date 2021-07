VV TLC wil jeugdopleiding nieuwe impuls geven

LEEK – Bij VV TLC ligt de focus momenteel op het binnenhalen van nieuwe jeugdleden. Om dit te kunnen realiseren gooit de vereniging het over een andere boeg. Met nieuwe mensen in de Technische Commissie waait er een frisse wind. De club gaat eigen gespecificeerde trainers inzetten die goed worden ondersteund door de Technische Commissie. Met een nieuw beleidsplan hoopt de vereniging het aantal jeugdleden flink te vergroten.

Sinds vorig jaar is het roer om. De focus ligt op het werven van nieuwe, met name jonge jeugdleden. “Om hier op in te spelen zijn we begonnen met het faciliteren van smurfenvoetbal, vanaf de leeftijd van 3 jaar. Daarnaast zijn we bij de kabouters (4 t/m 6 jaar) begonnen met 4 kinderen. Inmiddels is dit aantal in een halfjaar tijd behoorlijk toegenomen. We zien dus al de eerste effecten”, zegt Rick Renkema, jeugdcoördinator van de club. Om het allemaal wat aantrekkelijker te maken krijgt elk nieuw lid een trainingspakje van de club cadeau.

De eerste resultaten van de nieuwe aanpak zijn al zichtbaar. Het afgelopen jaar zijn er, naast de nieuwe kabouters en smurfen, twintig nieuwe jeugdleden bij gekomen. Dat mag in tijden van een pandemie best bijzonder genoemd worden. “We hebben een hoop nieuwe trainers binnengehaald en zijn ook specifieker en gerichter gaan trainen. Daarnaast richten we ons ook andere zaken. Zo proberen we de betrokkenheid en binding hoog te houden en elkaar goed te leren kennen. Ook proberen we meer contact te leggen met ouders en andere betrokkenen,” aldus Renkema.

Een ander relatief nieuw gezicht in de technische commissie is Luc Knollema. Hij vertelt over de korte en lange termijndoelen die de club heeft gesteld. “Voor de korte termijn is het voor ons belangrijk dat onze huidige leden behouden blijven. We merken nu toch dat de jeugd andere hobby’s heeft en andere keuzes maakt. Daarnaast is ons sportpark iets afgelegen van de bewoonde wereld en is er hier in de buurt sprake van enige vergrijzing. Dit zijn toch allemaal factoren die meespelen. Toch zijn we er van overtuigd dat als we op deze voet verder gaan dat we de jeugdleden die er nu zijn, kunnen behouden. We zijn van plan nog meer activiteiten te organiseren voor de jeugd en ze echt nog meer te betrekken bij het verenigingsleven. Voor de lange termijn hopen we spelers echt beter te kunnen maken en iedereen op zijn/haar eigen niveau te laten spelen. Om ze zo uiteindelijk als complete voetballer af te leveren bij de senioren.”

De vereniging hoopt de komende jaren de jeugdafdeling nog verder uit te breiden. “Het doel is om voor elke lichting drie of vier teams te hebben en dat er een goede doorstroming is. Dan is het voor ons geslaagd.” De jeugdtrainers voor het komend seizoen zijn Brian Postma en Milan Poelman (JO9-1), Daniel Pol en Merijn Lokken (JO10-1), Duurt Bouma en Thomas Nederhoed (JO11-2) en Chris Hessels (JO11-1). Deze jongens zijn allemaal afkomstig van de club en kennen de vereniging dus goed. De club hoopt op deze manier niet alleen de jeugdafdeling een impuls te geven, maar ook goede capabele jeugdtrainers zelf op te leiden. Daarnaast bieden we alle trainers van de jongste jeugd de mogelijkheid om de trainers pupillencursus via de KNVB te volgen. “We vinden het vooral ook belangrijk dat we weer zichtbaar worden. Dat mensen weten dat we bestaan en dat we druk bezig zijn met nieuwe dingen”, sluit Knollema af.