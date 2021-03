VVD in Noordenveld de grootste, GroenLinks grootste verliezer

NOORDENVELD – De VVD is net als bij de vorige verkiezingen in 2017 opnieuw de grootste partij in de gemeente Noordenveld. D66 is de grootste stijger in de gemeente: de partij haalde bij de vorige verkiezingen 12,5 procent van de stemmen, dit jaar is dat 15,9 procent. GroenLinks kreeg een harde tik om de oren, de partij van Jesse Klaver gaat van 9.9 procent in 2017 naar 5.5 procent. De SP moet het doen met 7.1 procent tegenover 9.8 procent de vorige keer.

Opkomst

De opkomst lag met 83.2 procent lager dan tijdens de vorige verkiezingen, toen bracht 84.6 procent van de kiesgerechtigden hun stem uit. Van de nieuwe partijen, die dit jaar voor het eerst meedoen aan de verkiezingen, heeft BBB van lijsttrekker Caroline van der Plas de meeste stemmen gekregen: 2,0 procent.

Voor het eerst konden mensen op drie verschillende plaatsen in de gemeente (Roden, Peize en Norg) via een drive-thru stemmen. Er werd behoorlijk gebruik van de coronaproof stemmethode gemaakt.