Petje Af sluit goed aan bij visie van obs de Tandem

RODEN – Agnes de Groot vindt het een geweldig initiatief. Petje Af Noordenveld sluit perfect aan op de visie van obs de Tandem in Roden, de school waar De Groot directeur is. Verrijking en het vergroten van kansen voor kinderen die opgroeien een sociaal lager milieu vindt ze enorm belangrijk. Ze speelt geen actieve rol bij Petje Af Noordenveld, wel faciliteert ze graag de ruimte zodat kinderen iedere zondag een fijne plek hebben waar ze kennis kunnen maken met allerlei beroepen. ‘Waar andere kinderen van huis uit dingen meekrijgen, moeten wij hier soms een handje helpen. Dat is ook wat Petje Af doet.’

Waar je wieg staat moet niet uitmaken voor de kansen die je krijgt, vinden Agnes de Groot van obs de Tandem en Ronald Uilenberg van Petje Af. ‘Hier op school zitten kinderen uit verschillende milieus met verschillende achtergronden. De Tandem is ongetwijfeld de school met de meeste diversiteit. Kinderen stromen af naar het praktijk onderwijs of naar het gymnasium. En alles wat daar tussen in zit. Wij werken met de methode Kwink, een programma dat gericht is op sociaal emotioneel leren. Er is aandacht voor wat er allemaal meer mogelijk is in de praktijk. Petje Af sluit hier goed op aan. In ieder thema staat één beroep centraal’, vertelt Agnes die een goed contact met ouders nastreeft. ‘Dit zijn ingewikkelde tijden waarin een hoop gebeurt achter verschillende voordeuren. Dan moet je bereikbaar zijn. Hulp bieden, mocht dat nodig zijn. Soms kom je schrijnende dingen tegen. Ik wil ook voor ouders klaar staan. Ik sta altijd bij het hek als de school uitgaat. Wie behoefte heeft aan een praatje, kan me altijd even aanschieten. Benaderbaar zijn moet, vind ik. Investeren in een goede relatie, dan kom je het verst.’

Petje Af Noordenveld startte in januari van dit jaar. Een flitsende start kun je rustig zeggen. Ongelofelijk veel enthousiaste reacties kreeg locatiemanager Ronald Uilenberg op het eerste blok dat ging over hulpdiensten. Daarvoor werd de Roder brandweer en de politie uitgenodigd om te vertellen over het beroep. Kinderen vonden het fantastisch. Ondertussen werkt Petje af aan het tweede thema van dit jaar: Wie schrijft, die blijft. ‘Het heeft niet geholpen dat we halverwege dicht moesten door corona’, begint Ronald Uilenberg. De aandacht voor Petje Af begon echt te groeien, nu ebt dat weer wat weg. Zo zonde. Het principe is zo goed: kinderen kunnen gratis kennismaken met verschillende beroepen. En gratis betekent overigens niet vrijblijvend. Kinderen voeren een sollicitatie gesprek en tekenen zelf een overeenkomst. 85 procent aanwezig is verplicht. Ook ouders gaan een overeenkomst aan. Er wordt van ze verwacht dat ze aanwezig zijn bij de presentatie van hun kinderen. Een blok bestaat uit vier zondagen. De eerste zondag wordt verzorgd door een gastdocent die vertelt over zijn of haar beroep. De tweede zondag staat een bedrijfsbezoek op de planning. Tijdens de derde zondag presenteren de deelnemers wat ze geleerd hebben aan hun ouders. Op de vierde zondag gaan we iets gezelligs doen. Een uitje, meestal in de culturele sector.’

Door corona loopt alles iets anders dan anders. Vooruit plannen is met de huidige maatregelen niet te doen, zegt Ronald die voor het huidige blok schrijfster Gerry Huizenga heeft uitgenodigd. Onder haar leiding gaan kinderen een eigen verhaal maken. Voor het bedrijfsbezoek hadden we een hele leuke bedacht: dat verhaal zouden de kinderen met de spullen van LARP in Groningen uitbeelden. Dat staat voor Live Action RolePlay, een vorm van improvisatietheater waarbij schitterende kostuums gebruikt worden. Ook dat zit er nu even niet in. Onnodig met het openbaar vervoer reizen wordt afgeraden. Het is even niet anders.’ Op dit moment hebben 15 kinderen zich opgegeven voor het tweede thema. Na deze volgen er nog 5 blokken. Opgeven kan nog steeds, bij veel animo wordt er een tweede groep gestart. ‘Die mogelijkheid is er zeker. Mits we goede coaches hebben. Die zijn belangrijk voor een goede begeleiding. We zitten echt te springen om coaches. Dus is zou zeggen: mensen met affiniteit met kinderen die hun zondag graag nuttig besteden, van harte welkom!’ Meer informatie is te vinden op de website: www.petjeaf.nl/noordenveld.