Waar op te letten bij het uitstippelen van je b2b marketing

Marketing is niet meer weg te denken in het bedrijfsleven, zowel op online als offline speelt marketing een belangrijke rol. Er zijn dan ook verschillende manieren waarop je als bedrijf met marketing om kan gaan en werkt helaas niet alle marketingactiviteiten voor elk bedrijf even goed. Maar niet alleen heb je marketing voor de consumenten, maar ook bedrijven kunnen jouw producten kopen en hiermee kennis maken.

Business to Business marketing

Voor zowel consumenten als bedrijven moet er aandachtig gekeken worden naar welke activiteiten werken voor bepaalde producten en welke uiteraard niet. Elk product moet een aangepast stappenplan hebben en na zoveel weken moet er geëvalueerd worden welke methodes aanslaan. Voor de marketing gericht op de consument (B2C) ga je tenslotte anders te werk, dan wanneer je aan bedrijven gaat verkopen. Wanneer je gaat verkopen aan bedrijven kunnen andere factoren gaan meespelen, die bij consumenten bijvoorbeeld niet voorkomen. Een aantal van deze factoren zijn bijvoorbeeld het gunnen van iets aan iemand, ook moet er een klik zijn en moet de aankoper een vertrouwen hebben van zowel het product als de verkoper. Dit speelt in iets mindere mate bij consumenten. Hierbij gaat het echt meer over het product zelf en of dit een behoefte vervult bij de consument. Ga naar Sortlist en kijk welke stappen je nog meer moet doorlopen om de juiste bedrijven kennis te laten maken met jouw producten.

Strategie

Zoals net is genoemd maakt de marketing gericht op bedrijven (B2B) andere stappen en spelen hierbij andere factoren mee. Daarom is het belangrijk om een b2b strategie te hebben. Ook is het aantal klanten op de B2B-markt beperkt, maar hierbij is wel de waarde van een verkoop vele malen groter dan bij de verkoop aan consumenten. Daarnaast is het ook belangrijk om goede klantrelaties op te bouwen. Een belangrijk punt dat niet kan ontbreken tijdens het bespreken van de strategie is om goed in te spelen op SEO (zoekmachine optimalisatie) en SEA (zoekmachine advertentie). Net als consumenten doen bedrijven ook eerst goed onderzoek voordat ze aan aankoop gaan doen.

Marketing is niet meer weg te denken in het bedrijfsleven, daarom is het belangrijk om een goede strategie voor zowel consumenten als bedrijven te hebben. Allebei de marketing vormen vragen om een passende strategie, zodat er uiteindelijk meer verkopen gegenereerd kunnen worden. Ook moet er ingespeeld worden in goed onderzoek over de online vindbaarheid door middel van SEO en SEA.