Waardering voor ‘De lucht in’

PEIZE – Bijna 80 inwoners uit de gemeenten Noordenveld en Tynaarlo kregen afgelopen woensdag de mogelijkheid om met een hoogwerker het natuurgebied De Onlanden te bekijken. Het ging hier specifiek om mensen met een beperking. Inwoners die de vele tientallen trappen van de uitkijktoren niet kunnen beklimmen. De gemeente Noordenveld, Toegankelijk Noordenveld en Natuurmonumenten organiseren deze activiteit al enkele jaren met succes.

‘Elk jaar geven meer mensen zich op en dat geeft wel aan dat dit voorziet in een behoefte,’ zegt beleidsambtenaar Jos Sanders van de gemeente Noordenveld. Boswachter Bart Zwiers onderschrijft deze gedachte. ‘Kijk, we hebben hier in De Onlanden een prachtige uitkijktoren staan, alleen kan niet iedereen die beklimmen. Met deze hoogwerker kan iedereen op die hoogte De Onlanden bekijken. We gaan in groepjes van 4 personen 15 meter de lucht in. Ik zie de mensen genieten van het uitzicht. Soms tot tranen geroerd.’

Deelnemers kwamen op individuele basis of werden door familie en vrienden gebracht naar de uitkijkplaats. Ook werd groepsgericht ingesprongen op deze mogelijkheid. Zo kwam Groenzorg Norg met maar liefst 15 deelnemers naar deze activiteit. Ook de Seniorengroep uit De Brinkhof van Welzijn in Noordenveld deed mee. In de ochtenduren was het voor de eerste deelnemers helaas nog iets te mistig om volop van het uitzicht te genieten, later op de dag brak de zon door. De activiteit trok in De Onlanden veel bekijks. Ook college leden uit de deelnemende gemeenten kwamen even een kijkje nemen.