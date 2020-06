Waardig afscheid voor topvrijwilliger Gerard Posthumus

NORG – Met het overlijden van Gerard Posthumus verliest Norg een kleurrijke man. De altijd vrolijke Gerard was bijzonder geliefd bij voetbalvereniging GOMOS, alwaar men hem kende als de hardwerkende en goudeerlijke barman. Afgelopen week overleed hij op 80-jarige leeftijd. Zaterdags vond zijn afscheid in besloten kring plaats. Al vroeg in de ochtend werd er vlakbij zijn huis een erehaag gevormd, bestaande uit buurtbewoners, kennissen en leden van de GOMOS-familie. Zo kreeg de topvrijwilliger een bijzonder afscheid.