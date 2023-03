Waarin verschilt de regelgeving voor online gokken in Europa tegenover Azië?

De regelgeving inzake online gokken verschilt aanzienlijk tussen Europa en Azië. In Europa wordt het online gokken grotendeels door de Europese Unie (EU) geregeld. In Azië heeft elk land zijn eigen individuele regelgeving. Dit artikel geeft een uitgebreid overzicht betreffende:

● Hoe de verschillende landen deze industrie benaderen

● Verschillen tussen de Aziatische en Europese wettelijke kaders

● Belastingen op online gokken in Aziatische en EU-landen

Maak kennis met het online gokken in Europa en Azië

Online gokken is een snel groeiende industrie in zowel Europa als Azië. Met de opkomst van online casino’s, sportweddenschappen en andere gokplatforms wenden steeds meer mensen zich tot deze websites voor vermaak.

Bij landen, zoals Italië, is het virtuele gokken in Europa de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit land loopt voorop met de meest geavanceerde regelgeving omtrent de regulering van kansspelen op het internet. De Italiaanse spelers gaven volgens gegevens van Statista in 2018 alleen al €3 miljard uit aan online weddenschappen. Een stijging van maar liefst €1 miljard ten opzichte van 2013. Ook Frankrijk, waar vorig jaar meer dan twee miljoen geregistreerde gebruikers speelden bij exploitanten met een vergunning is een belangrijke markt. Ook Spanje zag een imposante stijging van 15% op de totale bruto winsten tussen 2021-2022; onlangs heeft ook Nederland zijn markt opengesteld, en verwachten we daar binnenkort een verdere expansie!

Met betrekking tot de Aziatische landen, is China op het gebied van iGaming nog erg gesloten. Japan heeft echter wel voorbereidingen getroffen om bepaalde legale weddenschappen, zoals paardenraces toe te staan. Daarnaast staat Japan ook positief tegenover het legaliseren van virtuele casinospellen, waardoor ze ook tegelijkertijd minder aan regels gebonden zijn. Tegenwoordig kunnen Japanse en andere internationale gokkers ook Japanse online casino’s vinden die aan alle persoonlijke verwachtingen voldoen. Op het gebied van online gokken, heeft Japan in vergelijking met de meeste Aziatische landen de liberaalste regelgeving. Zo debatteert Zuid-Korea momenteel over een wetgeving die binnenlandse sportbook aanbieders reguleert. India blijft ondertussen grotendeels ongereguleerd. Zonder toegang tot lokale diensten kunnen ze wel anoniem cryptocurrencies gebruiken.

Het is dus duidelijk dat, ondanks de verschillende wereldwijde regels, online gokken een florerende bedrijfstak blijft. Maar waarom? Omdat het in vergelijking met traditionele fysieke casino’s eenvoudig en snel toegankelijk is. Daarom kunnen we verdere uitbreiding verwachten in zowel Europese als Aziatische landen. Deze uitbreiding kan ook door technologische vooruitgang worden beïnvloed. Kortom, dit zou weleens een goed moment kunnen zijn om actief deel te nemen aan de wereldwijde iGaming-sector.

Wettelijke kaders in Europa en Azië

Er zijn in Europa en Azië opvallende verschillen in de wijze waarop deze regelgeving wordt toegepast. In Europa hebben de meeste landen gekozen voor een harmonieuze aanpak om het online gokken te reguleren. De belangrijkste wet voor de iGaming-sector is gebaseerd op de Richtlijn inzake kansspelen van de Europese Unie (EU) (2005/29/EG). Volgens deze wet moeten exploitanten maatregelen nemen ter bescherming van de consument, zoals leeftijdscontrole en een verantwoord spelbeleid. Sommige EU-lidstaten vereisen ook aanvullende voorschriften met betrekking tot gegevensbescherming of het tegengaan van witwassen.

Daarentegen kiezen Aziatische landen eerder voor een gedecentraliseerde aanpak. Bijvoorbeeld: In China mogen alleen staatsbedrijven legale weddenschappen aanbieden. Vietnam verbiedt fysieke en online kansspelen. Japan hanteert strenge regels voor sportgerelateerde casino weddenschappen. De Filipijnen eisen dat alle aanbieders een lokale vergunning hebben. Zuid-Korea staat alleen door de staat erkende websites van paardenrennen toe. Taiwan geeft beperkte toegang aan buitenlandse gelicentieerde sites, mits deze aan bepaalde criteria voldoen, enz.

Ondanks enkele overeenkomsten tussen Aziatische en Europese markten, zijn er ook grote verschillen.

Belastingen en tarieven

Binnen Europa gelden er doorgaans geen beperkingen op het ingezette bedrag per casino. Toch hanteren sommige landen bepaalde heffingen of belastingen op winsten uit gokactiviteiten. Zo wordt in Frankrijk 20% belasting geheven op alle winsten boven 5 euro.

Daarnaast is de belasting voor online gokkers in grote delen van Azië vaak hoger dan de meeste Europese landen. Zo kent China bijvoorbeeld hoge belastingen – tot 40% – op alle winsten die worden behaald met gokactiviteiten. Kortom, spelers moeten hiermee rekening houden voordat ze hun weddenschappen plaatsen! Andere landen, zoals Singapore, hanteren ook hoge belastingen op gokactiviteiten die variëren van 10-15%.

Conclusie

Het is dus duidelijk dat de regelgeving omtrent online gokken aanzienlijk verschilt tussen Europa en Azië. Terwijl de Europese landen strenge wetten hanteren om de industrie te reguleren, ontbreekt het de meeste Aziatische landen nog aan dergelijke strenge maatregelen. Als gevolg van deze verschillen tussen beide werelddelen, zijn er duidelijke voor- en nadelen aanwezig bij het gokken op casinospellen of sportevenementen.

Informatiebron: https://unsplash.com/photos/t5nQe65i1AQ