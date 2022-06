Waarom Thijs Dallinga niet en Paulus Abraham wel?

Verdienen spelers uit de eigen jeugdopleiding meer krediet in de Euroborg? De bij FC Groningen overbodige Thijs Dallinga maakt die vraag weer actueel nu hij met 32 doelpunten topscorer in de Keuken Kampioen Divisie werd. Groningen had hem niet nodig.

In 2016 zei toenmalig directeur van FC Groningen, Hans Nijland, dat de helft van het elftal in 2018 uit eigen jeugd zou moeten bestaan. Dat meldde Nijland op het moment dat er financiële problemen waren en dus was het vast ook een beetje een uit nood geboren wens of statement. Desondanks nog niet zo’n gekke suggestie. Inmiddels zit er een andere directie, maar zou de huidige directie het plan van Nijland nog eens uit de la kunnen trekken

Zoals bekend komt Thijs Dallinga bij FC Groningen vandaan dat hem oppikte bij Emmen. Een echte Groninger die bij Siddeburen en Hoogezand speelde in zijn jeugd. Hij maakte zijn debuut op 12 december 2020 in de thuiswedstrijd tegen RKC en was een lichtpuntje in die wedstrijd, maar volgens de technische staf van FC Groningen niet goed genoeg om nog te rekenen op veel speelminuten. We weten allemaal hoe dit afgelopen is. Dallinga vertrok naar Excelsior en werd topscorer in de Eerste Divisie (KKD) met 32 doelpunten. Toegegeven, het is makkelijk om achteraf het ongelijk van de staf van FC Groningen hiermee te onderstrepen. De Eerste Divisie is immers iets heel anders dan de Eredivisie. Maar toch, wanneer je topscorer wordt met 32 goals en ook in de nacompetitie nog weer scoort dan kun je wel wat.



De donkere Zweed werd voor twee miljoen overgenomen van AIK Solna. Twee miljoen! Erg veel geld voor FC Groningen. Abraham komt nog niet zo uit de verf, maar heeft toch wel iets. Is snel, creatief, bewegelijk, doelgericht en heeft een actie in huis. Hij schijnt nogal wat aanpassingsprobleempjes te hebben gekend, maar voor een man van 2 miljoen heeft hij er toch echt weinig van gebakken. Dallinga werd niet goed genoeg bevonden maar vervolgens wordt er wel een peperdure Zweed aangetrokken. Op basis waarvan eigenlijk? Zijn talent? Natuurlijk gokt Fledderus op de ontwikkeling van deze jongen in de hoop hem later voor veel geld te verkopen. Niks mis mee. Als je gokt kun je soms ook verliezen. Ook niks mis mee. Echter, er worden wel erg veel buitenlandse gokken genomen. Leal, El Massaouidi, Lundqvist, Schreck, Valente, Da Cruz, Abraham, Strunck, Can, Asoro, en kent u onze spits Jannik Pohl nog?

Zomaar een rijtje namen van spelers die allemaal uit het buitenland zijn gehaald en de verwachtingen niet hebben waargemaakt de voorbije jaren. Nee, ook El Massaouidi niet. Dat hij een paar keer scoorde en meer dan de spitsen, legt vooral de wanprestatie van de spitsen bloot. Het gaat niet alleen om buitenlandse spelers. Het gras lijkt hoe dan ook buiten de Euroborg vaak en veel groener te zijn. Irandust wordt gehaald, maar Dallinga moet vertrekken. Patrick Joosten wordt gehaald terwijl publiekslieveling Remco Balk maar geen aanbieding krijgt. Leal wordt gehaald maar Leonel Miquel moet zijn koffers pakken. Natuurlijk heeft Groningen ook uitstekende aankopen gedaan en natuurlijk is het geweldig dat Bjorn Meijer uit de eigen jeugd zo’n kans kreeg van Buijs. Hij pakte hem en Fledderus heeft knap de hoofdprijs uit onderhandeld. Het is al zó vaak gegaan over de identiteit van FC Groningen. Er zijn hele inspraakavonden over georganiseerd. Zo ingewikkeld is het allemaal niet en Fledderus met een FC Groningen verleden weet dat. De Trots van het Noorden is een volksclub. Daar horen spelers uit de eigen jeugd en met een FC Groningen-hart in te spelen. Romano Postema is met voorsprong de populairste speler van FC Groningen. Daar kopen de supporters een kaartje voor. Spelers uit eigen opleiding hebben meer krediet en de gunfactor. Je kunt dus eens wat vaker verliezen. Ze zorgen voor reuring en steun op de tribune, brengen meer Groningse identiteit in het team, meer binding met de achterban en dus verdient een talentvolle speler uit de eigen opleiding waar veel geld in is geïnvesteerd altijd meer krediet dan een aankoop. En ook eventuele verliezen zijn veel geringer. Zoveel slechter zal Remco Balk het toch niet gedaan hebben dan Paulus Abraham? En is Van Kaam nu zoveel minder dan Duarte? Zou Dallinga echt zoveel minder doelpunten hebben gemaakt dan De Leeuw die zijn contract wél weer verlengd zag worden? De supporters weten het al lang. Liever een hardwerkende Balk dan de mislukte dribbels van El Hankouri. Het gras in de Euroborg is misschien wel groener dan de technische leiding soms denkt.