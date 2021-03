Waaruit bestaat uw remsysteem van uw auto?

Het remsysteem bestaat uit verschillende componenten die zijn ontworpen om het voertuig op het juiste moment te stoppen. De remmen zijn ook nodig om te voorkomen dat de auto gaat rollen bij het parkeren op oneffen oppervlakken.

Een betrouwbaar en werkend remsysteem is niet alleen een van de voorwaarden om een ​​auto in goede staat te houden, maar ook een zekere garantie voor de veiligheid van zowel de bestuurder als de passagiers. Daarom moet u letten op zelfs kleine storingen in de werking van de remmen van de auto, anders kunnen de gevolgen tragisch zijn.

Goed onderhoud van autoremmen verlengt hun levensduur en zorgt voor betrouwbare prestaties van uw auto.

Remsysteem apparaat

Het meest voorkomende remsysteem dat momenteel op de markt is, is een hydraulisch schijfremsysteem, dat bestaat uit:

Pedaal: bediend door erop te drukken door de bestuurder.

Rembekrachtiger: verhoogt de kracht die wordt uitgeoefend wanneer het pedaal herhaaldelijk wordt ingedrukt om het systeem efficiënt te laten werken.

Hoofdcilinder: levert de nodige druk om de actuatoren te laten werken.

Slangen en leidingen: om de toevoer van werkvloeistof naar de cilinders te verzekeren.

Zuigers: vloeistofdruk duwt het uit de cilinders en drukt de remblokken tegen de schijven.

Remklauw: wordt gebruikt als behuizing voor zuigers en remblokken. Bij zwevende elementen drukt de remklauwbeugel een van de remblokken tegen de schijf, die zelf voor het remmen zorgt.

Blokken: dit zijn gepaarde wrijving elementen met een huls. Wanneer de bestuurder het pedaal intrapt, worden deze tegen de remschijf gedrukt en de wrijvingskracht stopt de wielen.

Schijven: dit is het tweede element van het wrijvings paar. Hij is op de wielnaaf gemonteerd en draait ermee.

Bij trommelremmen worden de remblokken samen met de wielremcilinder in de trommel gemonteerd. Wanneer je het pedaal intrapt, duwt de remvloeistof onder druk de zuigers uit de wiel cilinder, die de remblokken tegen het binnenoppervlak van de trommel drukken.

Handrem systemen gebruiken een kabel in plaats van een hydraulische aandrijving.

Servicetips

In de meeste gevallen doen zich problemen met het remsysteem voor wanneer de bestuurder de vervangingsintervallen voor remonderdelen negeert. Een vastgelopen remklauw kan bijvoorbeeld leiden tot ongelijkmatige slijtage van de remblokken en remschijven. Oude afdichtingen en slangen verliezen hun elasticiteit en barsten, wat leidt tot lekken in het systeem. Versleten stofkappen laten vaak vuil en vocht binnendringen in aangrenzende onderdelen, wat corrosie en slijtage veroorzaakt. Door hard rijden kan de schijf vervormen.

Ververs de vloeistof om de 2-3 jaar. De poriën van de rubberen slangen nemen vloeistof op en na verloop van tijd neemt het watergehalte van de remvloeistof toe en daalt het kookpunt aanzienlijk. Wanneer het kookpunt is bereikt, vormen zich luchtbellen die de efficiëntie van de remmen drastisch verminderen.

Vervang slangen om de 5 jaar. Alle rubber- en polymeerelementen van het systeem verslijten na verloop van tijd en verliezen hun elasticiteit. Hierdoor wordt de hoge druk in het systeem geneutraliseerd door te brede slangen en is de druk niet hoog genoeg om de blokken of schoenen te verplaatsen en tegen de schijf of trommel te drukken.

Controleer regelmatig de dikte van de schijven en remblokken. Een versleten schijf kan zelfs barsten. Evenzo zorgt slijtage van de elementen voor onvoldoende wrijving om effectief te stoppen.

Smeer de elementen van tijd tot tijd. Zo vermijdt u verstoppingen en ongelijkmatige slijtage.

Gebruik anti-piepplaten. Dit helpt onnodig bedrijfsgeluid te voorkomen en maakt remmen soepeler.

Controleer de afwezigheid van lucht in het remsysteem. Het belangrijkste teken van zijn uiterlijk is een afname van de remefficiëntie en de noodzaak om herhaaldelijk op het pedaal te drukken.

Controleer de handrem. Een parkeerrem of handrem is vereist om bergopwaarts te rijden, de auto op een parkeerplaats te vergrendelen of als noodhulp in geval van nood.

Controleer het ABS. Zelden is de bestuurder onbekend met antiblokkeerremsystemen, die ervoor zorgen dat de auto tijdens het remmen niet in een ongecontroleerde slip terecht komt. Oxidatie van de contacten, beschadiging van de voedingskabel, slijtage van de naaflagers kunnen systeemstoringen veroorzaken. Daarom wordt aanbevolen de controle- en afstelprocedure regelmatig uit te voeren om niet op een moeilijke weg met een defect remsysteem te rijden.

Naleving van deze regels, zorgvuldige selectie van remvloeistof, aandacht voor ongebruikelijke geluiden en geluiden en een beetje persoonlijke tijd om belangrijke eenheden en componenten van het remsysteem te controleren, bespaart niet alleen geld op reparaties, maar beschermt ook de bestuurder, voetgangers en andere wegen. gebruikers.

Informatie afkomstig van: https://www.autodoc.nl/auto-onderdelen/remsysteem