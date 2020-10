Walking Football in Noordenveld moet nu écht van de grond komen

Loopt men straks warm voor ‘wandelvoetbal’?

RODEN – Op het voetbalveld van VV Roden kwamen eind september verschillende partijen bijeen om een derde poging te wagen om Walking Football van de grond te krijgen. De bedoeling is dat straks alle zeven Noordenveldse voetbalclubs mee kunnen doen aan meerdere trainingen bij verschillende sportparken.

Al eerder werd een poging gedaan om het Walking Football in Noordenveld te introduceren. Zo werd er een demonstratietraining op poten gezet, met enkele leden van het Walking Football in Leek. Johan Wardenier is daar de grondlegger, zoals hij ook in de buurgemeente hoopt het ‘wandelvoetbal’ van de grond te krijgen. ‘In Leek heb ik zoveel mogelijk mijn netwerk benaderd. Dat leverde op de eerste training al meer dan twintig man op. Zowel oud-leden als spelers die nog nooit gevoetbald hebben.’

Waar het Walking Football in Leek direct succesvol bleek, is dat in het Noordenveldse lastiger gebleken. ‘Hier wordt nog veel in verenigingen gedacht’, zegt Wardenier. ‘Iemand van Peize, GOMOS of Veenhuizen gaat minder snel naar Roden. Terwijl het Walking Football verenigingen overstijgt.’

Dat is ook exact de reden dat er binnenkort gestart wordt met een toer langs verschillende verenigingen, vertelt Marten Vogt. Hij is samen met Wouter Meertens namens Welzijn in Noordenveld betrokken. ‘Door langs meerdere verenigingen te gaan, willen we de drempel voor Walking Football verlagen. Het is goed om te zien dat alle verenigingen hier positief tegenover staan.’

Nieuw-Roden, Peize, VV Roden, ONR, GOMOS en Veenhuizen hebben ook al fiat gegeven om op hun sportveld te trainen. Namens Nieuw-Roden is Ad Witlox dan ook aangeschoven, zoals Afien Baving er namens Beweegdorp Norg en VV GOMOS zit. De bedoeling is dat geïnteresseerden via één der deelnemende verenigingen lid wordt, om dan op meerdere plekken mee te doen aan de trainingen. ‘Doorgaans hebben de deelnemers een voetbalverleden’, weet Meertens. ‘Daarom is het voor hen leuk om weer bij hun “oude club” aan te sluiten.’

Ad Witlox ziet het wel zitten. ‘Het is beter om Walking Football centraal te regelen, in plaats van dat je straks overal plukjes voetballers hebt. Door de voetballers een aangepast lidmaatschap te bieden, dek je ondertussen de onkosten. Dat moet het interessant maken voor zowel speler als club.’

De trainingen beginnen altijd met een goede warming-up, maar nog voor dat het veld wordt opgezocht, is er een gezamenlijk koffiemoment. ‘Walking Football is namelijk ook een sociaal gebeuren’, zegt Wardenier, die zelf de trainingen verzorgt. ‘De inloop in Leek is om half tien, maar de eersten melden zich om kwart over negen. Bovendien gaat het daar om meer dan alleen voetbal. We hebben eens een AED-cursus georganiseerd, evenals een informatieochtend over erfrecht. Ook zijn er speciale avonden, waarbij het vooral om de gezelligheid gaat.’

Een idee zou zijn om bij een van de eerste ochtenden een fysiotherapeut uit te nodigen. ‘Dan kan die fysio met de voetballers kijken wat wel en niet mogelijk is’, zegt Afien Baving. ‘Kijk naar de mogelijkheden: niks doen is slechter dan beperkt iets doen.’

In totaal zullen er twaalf trainingen, verdeeld over zes voetbalverenigingen worden gehouden. Aanmelden kan bij Johan Wardenier, tel. 0652001046, Wouter Meertens (06 44772066) of via Welzijn in Noordenveld (www.welzijninnoordenveld.nl.).

Wanneer de trainingen plaats zullen vinden, is momenteel nog niet bekend. Voor aanmeldingen en informatie, kan eenieder terecht bij bovengenoemde contactpersonen.