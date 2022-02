Walking Football-team wijst Gerard Bosman de weg

LEEK – Gerard Bosman kreeg in 2018 te horen dat hij lijdt aan de ziekte van Parkinson. Inmiddels is de 67-jarige inwoner van Leek met pensioen, maar het spelletje waar hij het meest van houdt, kan hij maar niet loslaten. Nu hoeft dat ook niet meer, want het Walking Football-team trakteerde Bosman op een prachtige nieuwe fiets die hij onlangs in ontvangst nam.

Tot voor kort werd Bosman gehaald en gebracht naar de plek waar het team iedere woensdagochtend tussen 10.00 – 11.00 uur nog lekker een balletje trapt. Dat vertelt teamgenoot Johan Wardenier die een crowfunding actie op touw zette en daarmee binnen drie maanden 6.000 euro binnenhaalde. ‘Ik ken Gerard natuurlijk al heel lang en hij is en blijft een echt voetbaldier. Toen hij hoorde dat hij leed aan de ziekte van Parkinson heeft hij nog geprobeerd met voetbal door te gaan. Dat lukte op een gegeven moment helaas niet meer. Het samen fietsen met zijn vrouw lukt ook niet meer. Daarom hebben de Walking Footballers de koppen bij elkaar gestoken, want we willen dat hij hoe dan ook betrokken bij ons blijft. Bewegen is ontzettend belangrijk voor mensen met Parkinson en we hopen dat hij ons vanaf nu iedere week komt opzoeken met z’n nieuwste aanwinst.’

Bosman zelf geniet langs de lijn nog zienderogen van het spel dat z’n makkers op de mat leggen. ‘Ik vind het iedere week nog prachtig om erbij te zijn. Het is toch altijd even lekker kletsen met elkaar en de laatste voetbalnieuwtjes doornemen. Het is een heel mooi gezelschap. Er zit zelfs eentje bij die nog nooit heeft gevoetbald om maar aan te geven dat iedereen kan aansluiten.’ Op de vraag wie momenteel de beste van het veld is moet Bosman het antwoord schuldig blijven. Terwijl het einde van de laatste partij in zicht komt werpt hij nog een laatste blik over het veld. ‘Ik kan het eigenlijk niet echt goed inschatten, want ze doen allemaal eigenlijk niet veel voor elkaar onder. Als ik dan toch een iemand zou moeten noemen is het Piet Kamp, maar niet dat hij er met kop en schouders bovenuit steekt hoor.’