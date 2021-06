Walter Waalderbos analist tijdens EK voetbal

“De poulefase komt Nederland nog wel door, maar daarna wordt het lastig”





REGIO – Het EK voetbal staat op het punt van beginnen! Op vrijdag 11 juni staat de eerste wedstrijd op het programma en twee dagen later mag het Nederlands Elftal voor het eerst aantreden. In Amsterdam is dan Oekraïne de tegenstander. Zolang Oranje in het toernooi zit, zal heel ons land in de ban zijn van voetbal. Samen gezellig voetbal kijken met een hapje en een drankje is voor de echte liefhebber het mooiste wat er is. Toch is een deskundige analyse van de wedstrijden van het Nederlands Elftal geen overbodige luxe tijdens een eindtoernooi. Walter Waalderbos speelde voor onder andere Go Ahead Eagles, FC Groningen en FC Emmen en is momenteel woonachtig in Leek. Zolang het EK duurt, laat hij in deze krant wekelijks zijn licht schijnen op het spel van Oranje en de andere dingen die hem opvallen.



Waalderbos zelf staat erom bekend dat hij in zijn tijd een ‘harde speler’ was. Hij had uitstekende kopkwaliteiten, was sterk in de duels en daardoor moesten aanvallers hem soms wel drie keer voorbij. “Ik was daarnaast een echte teamspeler”, zegt de oud-voetballer. “Een echte technische voetballer was ik niet. Ik moest het echt hebben van mijn kracht”. Het ‘werken voor het team’ was sowieso iets wat altijd heel belangrijk was in het voetbal. Dat is nu nog het geval, maar toch merkt Waalderbos dat dat steeds minder gezien wordt. “Heel veel voetballers vinden zichzelf tegenwoordig steeds belangrijker. Het is momenteel al veel individueler dan vroeger. Ik ben echt nog van de oude stempel. Voetballers willen nu zelf goed presteren en zijn veel te veel met zichzelf bezig. Daarmee gaat het individuele belang boven het belang van het team. Dat is een fout die ik heel veel tegenkom in het hedendaagse voetbal”. Bovengenoemde merkt de inwoner van Leek ook bij het Nederlands elftal. “Neem bijvoorbeeld Memphis Depay. Hij is heel veel met zichzelf bezig, alhoewel ik moet zeggen dat hij natuurlijk een uitstekende speler is. Hij heeft geweldige individuele kwaliteiten, maar zou soms iets meer in het teambelang moeten spelen. Het moet niet alleen maar om hem draaien”, aldus Waalderbos.



Het ‘Ajax-systeem’

De individuele kwaliteiten van Depay zijn volgens de oud-voetballer wel ontzettend belangrijk voor Oranje, ook tijdens het EK. Dat komt ook door het systeem waar bondscoach Frank de Boer in speelt. “De Boer gaat echt uit van het Ajax-systeem, maar niet iedereen kan dat. Voor de verdediging ben ik niet zo bang, maar voor het middenveld en de aanval maak ik me wel wat zorgen”. Waalderbos zelf ziet het Nederlands elftal het liefst in een 4-3-3 formatie spelen, maar denkt dat De Boer in een 4-4-2 systeem gaat spelen, met Stekelenburg in het doel. In de verdediging denkt hij dat Nathan Aké, Matthijs de Ligt, Stefan de Vrij en Jurriën Timber gaan spelen. Op het middenveld verwacht hij een plek voor Ryan Gravenberch, Georginio Wijnaldum, Davy Klaassen en Frenkie de Jong. In de voorhoede kiest De Boer volgens Waalderbos voor Donyell Malen en Memphis Depay.



“Jasper Cillessen is er vanwege corona niet bij, maar ik had sowieso voor Stekelenburg onder de lat gekozen”, zegt de oud-voetballer. “Hij heeft veel ervaring, straalt rust uit en weet wat er van hem gevraagd wordt op het EK. In de verdediging is De Ligt natuurlijk de onbetwiste nummer één. Ik denk dat hij centraal gaat spelen met De Vrij, ook omdat Virgil van Dijk er nog altijd niet bij is in verband met zijn blessure. Zonder hem moeten we het ook zeker wel kunnen doen. Hij wordt neergezet als een wereldverdediger, maar zo goed vind ik hem helemaal niet. Hij is namelijk best makkelijk te passeren via de grond en een goede aanvaller heeft dat snel door”. Naar verwachting spelen Aké en Timber op de backposities, waardoor er achterin geen plek is voor onder andere Denzel Dumfries, Joël Veltman en Daley Blind. “Stuk voor stuk goede voetballers, maar ik denk dat Nederland ook meer kans maakt met de andere verdedigers”, zegt hij. “Ik vind wel dat Veltman onderschat wordt. Hij is een echte teamplayer en kan daardoor heel belangrijk zijn”. Op het middenveld denkt Waalderbos dat De Boer met de punt naar voren speelt, met De Jong achter de spitsen en Gravenberch, Wijnaldum en Klaassen er controlerend achter. In de voorhoede verwacht de Leekster dat Depay en Malen gaan spelen. “In de voorhoede zou ik ook altijd voor Depay en Malen kiezen. Als je wel met drie aanvallers gaat spelen, zou ik Berghuis daarbij zetten. Luuk de Jong en Wout Weghorst zou ik als pinchhitter gebruiken”.



Waalderbos steekt het niet onder stoelen of banken dat hij geen fan is van de speelwijze die De Boer met het Nederlands elftal hanteert. Daarnaast vindt hij ook dat de uitstraling van de huidige bondscoach niet echt aanspreekt. “Het ontbreekt hem ook aan overbrengen”, zegt Waalderbos. “Als ik naar zijn persconferenties kijk, dan vind ik dat echt waardeloos. Ik was meer fan van Ronald Koeman en vind het nog altijd jammer dat hij weg is. Hij is ook sterk in het dingen overbrengen op spelers. Toen Koeman aankondigde bij het Nederlands elftal te vertrekken, had ik liever gezien dat Peter Bosz of Erik ten Hag aan het roer zou komen. Helaas kunnen we daar nu niets meer aan veranderen”.



Verwachting

Heel Nederland kijkt natuurlijk reikhalzend uit naar de eerste wedstrijd van het Nederlands Elftal op het EK. Sommige mensen zullen wat hoop hebben dat de beker naar Nederland komt, maar Waalderbos verwacht dat niet. “Natuurlijk zou het geweldig zijn, maar ik ga er niet vanuit”, zegt hij. “Nederland heeft het altijd heel moeilijk tegen verdedigende ploegen en die komen we in de poulefase al tegen. Ik verwacht wel dat we de poule doorkomen, maar in de knock-outfase verwacht ik er vrij snel uit te liggen. Landen als Spanje, Frankrijk en Italië zijn gewoon beter. Die ploegen spelen echt op resultaat en Nederland kan dat niet. Oranje wil altijd mooi voetballen. Ik verbaas mij er ook over dat Nederlandse spelers altijd zo snel moe zijn en dat met zoveel conditietrainers tegenwoordig. Voetballers uit bijvoorbeeld Engeland gaan volledig door, maar het lijkt wel of Nederlandse spelers niet tot het uiterste gaan. Op een EK heb je dat wel nodig”.



Hoever Nederland het gaat schoppen, durft Waalderbos niet te zeggen. Dat hangt ook af van de tegenstanders die je na de groepsfase treft. “Het Europees kampioenschap zit er in ieder geval niet in”, zegt hij. “Een finaleplek denk ik ook niet. Je ziet wel dat Nederland in het toernooi moet groeien. Oranje leeft per wedstrijd. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen”. Waalderbos verwacht dat de doelpunten van Nederland dit jaar van Malen, Klaassen en Frenkie de Jong moeten komen. Hoe hij naar Weghorst kijkt? “Ik heb geen idee wat ze met hem willen”, zegt de Leekster. “Het is een lastige klant, een hardwerkende spits, maar kan niet echt spelen in het systeem zoals De Boer dat wenst”. De eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is op zondag 13 juni. Om 21:00 uur trapt Oranje het EK af tegen Oekraïne in Amsterdam. “Die pot winnen we denk ik nog wel”, zegt hij. “Ik gok op 2-1!”



Frankrijk favoriet

Waalderbos verwacht dus dat Nederland er in de knock-outfase van het EK vrij snel uitligt. Een land dat het volgens hem wel ver gaat schoppen, is Frankrijk. “Dat wordt denk ik de Europees kampioen. De ploeg heeft zoveel kwaliteiten en daarmee zijn ze echt de titelfavoriet. Andere landen die het goed gaan doen, zijn denk ik Duitsland en België, alhoewel laatstgenoemde geen topploeg heeft. Ook Engeland zou wel eens kunnen verrassen. Tactisch zijn ze niet zo sterk, maar voetballend is het land een van de besten. Het belooft een spannend toernooi te worden”, besluit Waalderbos.