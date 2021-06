Wandel met verwondering met De Winsinghhof

RODEN – Normaal gesproken zouden vrienden van De Winsinghhof nu al tickets kunnen reserveren voor de voorstellingen in het komende theaterseizoen, dat in september begint. Vanwege de coronapandemie begint de kaartverkoop dit jaar pas na de zomer, maar om de vrienden te bedanken ontvangen zij een tas en drinkfles van het theater.

‘Veel mensen zijn gaan wandelen tijdens de coronacrisis,’ zegt Marija Katic, PR-medewerker bij De Winsinghhof. ‘De tas en drinkfles kunnen zij meenemen tijdens de wandeling. Zo wandelen wij een beetje met ze mee.’ Op deze wijze hoopt het theater de vrienden te inspireren om met een theatrale blik naar de eigen omgeving te kijken, zodat hen weer andere dingen opvallen. Wie gaat wandelen kan foto’s op sociale media plaatsen met de hashtag #wandelmetverwondering.

Afgelopen vrijdag bezorgde vrijwilligerscoördinator Jessica Oenema samen met vrijwilliger Enna Egberts een tas bij de familie Korteschiel in Roden. Die was erg blij met de verrassing en gaat de tas zeker meenemen tijdens wandelingen. ‘We hopen dat we snel weer naar het theater kunnen.’