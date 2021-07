Wandel4Daagse Norg doet het dit jaar helemaal anders

NORG – Waar de organisatie van de Wandel4Daagse vorig jaar nog meedeed aan de Home Edition van de Wandelbond, gooit zij het dit jaar over een heel andere boeg. Niet vier avonden, maar tien hele dagen kunnen wandelaars tussen 10.00 en 20.00 uur verschillende routes lopen van vijf of tien kilometer. Zij kunnen starten vanaf vier verschillende startlocaties, namelijk Café Zwaneveld, Dinercafé het Norgerhout, Bospaviljoen de Norgerberg en de Natuurplaats Noordscheveld.

‘Vorig jaar deden we mee aan de Home Edition,’ vertelt coördinator Afien Baving van Beweegdorp Norg. ‘Daar schreven vijftig mensen zich toen voor in, maar bij het rondbrengen van de medailles bleek dat veel mensen vergeten waren te lopen.’ Om die reden wilde Beweegdorp Norg dit jaar een andere invulling geven aan de Avond4Daagse. Zo kwam Baving op het idee om tien dagen te wandelen. Al in maart van dit jaar nam zij daarover contact op met de gemeente, maar toen was de tijd nog niet rijp voor dit evenement.

‘Kom na 1 juni maar weer werd toen gezegd, dus zodra het zo ver was nam ik weer contact op,’ geeft Baving aan. ‘Nu mocht het gelukkig wel, vandaar dat wij de Avond4Daagse nu zo invullen.’ Wie zich aanmeldt om te lopen ontvangt een stempelkaart en tekst en uitleg in de brievenbus. Lopers kunnen zelf kiezen op welke dag en op welk tijdstip zij de route gaan lopen. De routes zijn verkrijgbaar bij de eerder genoemde startlocaties, maar worden onderweg ook aangegeven door middel van bordjes. Onderweg zijn stempelkastjes te vinden, die alleen zijn te openen door officiële deelnemers. Ook kunnen zij bij de finish een stempel halen. Wie na afloop de stempelkaart inlevert bij Afien Baving ontvangt de medaille thuis.

‘Iedere dag controleren we op de routepijltjes nog op de goede plek hangen,’ vertelt Baving. ‘Het is veel werk, maar dat vind ik niet erg als je mensen een plezier kunt doen.’ Voor het controleren van de routes is zij nog op zoek naar vrijwilligers die graag mee willen helpen en het niet erg vinden om ’s ochtends vroeg een rondje te fietsen. ‘Alle hulp is welkom!’

Baving weet nog niet goed op hoeveel deelnemers zij kan rekenen. ‘Normaal doen scholen ook mee en hebben we maar liefst 400 deelnemers,’ vertelt Baving. ‘Ik hoop nu op de helft daarvan.’ Zij moedigt de scholen aan om met de klassen ook nu één van de routes te lopen. Van de scholen heeft in ieder geval De Elsakker uit Westervelde al toegezegd mee te doen. ‘Zo proberen we toch een beetje het vierdaagsegevoel vast te houden,’ aldus Baving.

Deelname kost zes euro per persoon, inclusief een medaille. Aanmelden kan door te bellen naar Afien Baving van Beweegdorp Norg via telefoonnummer 06-57133765. Wanneer deelnemers bij aanmelding hun adres doorgeven, ontvangen zij vooraf een stempelkaart en na afloop de medaille in de brievenbus. ‘We hopen dat Norg en omstreken ons plan omarmt,’ aldus Baving.