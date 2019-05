Wandelen als wondermiddel tegen suikerziekte﻿

Wandelchallenge Roden Fit en Gezond weer van start





RODEN – Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Roden Fit en Gezond begint op 18 mei weer met de Wandelchallenge. Een nieuw seizoen waarin tweemaal per week kan worden gewandeld. Het gehele jaar door wandelt men via Roden Fit en Gezond, en 18 mei is hét moment om hiermee te beginnen. Otto Huisman en Dorien van Bommel zijn de drijvende krachten achter de wandelsessies. Zij vertellen waarom het gezamenlijke wandelen zo’n succes is.

Op dinsdagavond en donderdagochtend is het een zoete inval in de praktijk van Dorien aan de Brink te Roden. Op die momenten wordt er gewandeld in de mooie omgeving van Roden. De wandelmomenten zijn zeer in trek, laat zij weten. ‘Laatst hadden we een groep van bijna twintig man. Dan is het hier wel knus’, zegt Dorien.

Mede hierdoor – en op verzoek van Welzijn in Noordenveld – is nu besloten om vanaf de voormalige Scheepstraschool te starten. ‘Welzijn in Noordenveld zit sinds kort in de Scheepstraschool. Zij willen graag met inwoners in contact komen en veel reuring in het gebouw hebben. Door de wandelgroep te laten vertrekken vanuit de Scheepstraschool, creëer je meer contact. We hopen op kruisbestuiving’, legt Otto uit. Dorien vult aan: ‘Daarnaast is het gewoon een prachtige locatie en is er gewoon meer ruimte. ’

De Wandelchallenge is een idee van de Bas van de Goor Foundation. Deze challenge vindt plaats van mei tot en met september. ‘Wij deden daar met een groep aan mee, maar besloten er ook in de overbruggende maanden mee door te gaan’, zegt Otto. ‘Van daaruit is Roden Fit en Gezond ontstaan.’

Het doel van de stichting is simpel: iedereen op zijn eigen manier mee laten wandelen, om zo fitter te worden. De resultaten zijn goed. ‘Vooral mensen met diabetes zijn er bij gebaat. Zij zien hun gezondheid met sprongen vooruit gaan. We willen mensen stimuleren meer te gaan bewegen’, zegt Otto. ‘Wanneer iemand van de dokter te horen krijgt dat hij of zij zou moeten gaan wandelen, dan zie je dat het in de praktijk niet werkt. Men vindt het doorgaans niet leuk om alleen te lopen. Het is saai, eentonig en je hebt geen aanspraak. Door samen in een groep te lopen, is dat wél het geval. En dan zie je dat men het een stuk leuker vindt.’

Aansluiten bij de wandelgroepen van Roden Fit en Gezond is laagdrempelig. Men kan de eerste drie keer gratis meelopen, zonder ergens aan vast te zitten. Als ze besluiten te blijven, betalen ze slechts een tientje per maand. ‘Daar zit twee keer wandelen per week en een kop koffie na tijd bij inbegrepen’, aldus Dorien. Voor het geld hoeft men het niet te laten dus. ‘We zien dat mensen enthousiast zijn. Buiten de wandelmomenten om spreken sommigen af, om nog een uurtje te gaan wandelen. Het bevalt ontzettend goed’, zegt Dorien. ‘En meten is weten’, voegt ze daaraan toe. ‘Wij helpen alle deelnemers met het verhogen van hun inzicht in het persoonlijke kunnen. We doen een bloeddrukmeting wanneer ze beginnen en meten die bloeddruk even later weer. Dan zie je de resultaten. En het leuke is: bijna iedereen zie je met sprongen vooruit gaan.’

Aanmelden voor de Wandelchallenge kan via 0625299872 of info@rodenfitengezond.nl.

‘Enorme kans voor diabetici’

Voor mensen met diabetes type 2 heeft Roden Fit en Gezond een unieke kans. Wie zich aanmeldt, kan meedoen aan een onderzoek naar hun suikerziekte. Dit onderzoek staat onder auspiciën van TNO. Dit kennisinstituut voert onder andere een bloedonderzoek uit. ‘Dit is verbonden aan de Wandelchallenge’, vertelt Otto. ‘Zij willen weten wat het effect van wandelen is op de gezondheid van mensen met diabetes. Het onderzoek is een enorme kans voor diabetici, want zij kunnen duidelijk inzicht krijgen in hun gezondheid.’ Het onderzoek kost de deelnemers niets en er verandert niets aan de zorg die zij krijgen. Wél krijgen ze een vergoeding voor de eerste twee metingen. Een Bol.com-waardebon van 25 euro voor het eerste onderzoek en een stappenteller voor het tweede onderzoek.