Wandelen door het betoverende landgoed van Nienoord

LEEK – IVN Westerkwartier e.o. organiseert 4 maal per jaar een 4-seizoenen wandeling. In alle vier de jaargetijden wordt nagenoeg dezelfde route gewandeld. Zo kunnen wandelaars de veranderingen in de natuur door de seizoenen heen beleven. Doel van de wandeling is natuurbeleving. In deze route die gewandeld wordt, gaan de wandelaars op zoek naar winterkenmerken. De route die we wandelen ligt op het landgoed Nienoord in Leek. De herfstwandeling organiseren wij op zondagmiddag 17 november.

We starten om 13.30 bij het infocentrum van Nienoord. De wandeling duurt tot maximaal 15.30. Tijdens de wandeling maken we kennis met het landgoed en de flora en fauna die hier aanwezig is. In de herfst kunnen we genieten van de prachtige herfstkleuren en de vele paddenstoelen die op het landgoed voorkomen. We vertellen ook over het ontstaan van het landschap in de omgeving en over de geschiedenis van het landgoed. De route is minder geschikt voor mensen met een lichamelijke beperking. IVN-leden en kinderen (tot 12 jaar) mogen gratis mee. Niet-leden betalen € 2,50 per persoon. Alleen contante betaling mogelijk. Opgave is niet nodig. Liever geen honden mee.