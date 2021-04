Wandelen voor verbinding en eenheid tussen Christenen

RODEN – Een groot kruis op een aanhangwagen was afgelopen donderdag te zien tussen Roden en Leek. Erachter liepen wandelaars die meededen aan de dorpentocht, die werd georganiseerd door Unite in Christ. Tussen Pasen en Pinksteren trekt deze tocht door Friesland, Drenthe en Groningen. De wandeling begon op 5 april in Wijnjewoude en eindigt daar weer op 22 april. Het doel is om christenen in de verschillende plaatsen te verbinden, op te roepen tot gebed en meer eenheid tussen de christenen te bereiken, over de kerkmuren heen.