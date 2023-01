Wandelgroep voorziet in behoefte

‘Samen actief in de buitenlucht zorgt voor verbinding’

RODEN – Tijdens een lunchpauze kwamen de plannen van de dames, beiden werkzaam bij huisartsenpraktijk Steenhuisen en Van Mastrigt, samen. Ze besloten te starten met een wandelgroep. Nu, anderhalf jaar later, laten Kyra Struik en Anouk Mos weten dat hun doel bereikt is. Veel mensen strikken op de woensdag- en/of donderdagochtend hun veters en worden met een uurtje wandelen in beweging gebracht.

Fysiotherapeut Anouk zag tijdens corona dat mensen begonnen met wandelen, maar merkte tegelijkertijd dat niet iedereen het lukte deze stap te zetten. ‘Sommige mensen bleven uit angst juist binnen.’ Daarnaast leek het haar überhaupt leuk om mensen die zij individueel begeleidt de kans te bieden om in groepsverband in beweging te blijven. Kyra zag in haar spreekuren als praktijkondersteuner dat veel mensen wel willen bewegen, maar dat ze ook een stok achter de deur nodig hebben. Ze bedacht dat een wandelgroep leuk zou zijn om de mensen hierin mee te nemen. Ook merkte ze dat als mensen alleen komen te staan, zij behoefte hebben aan contacten. ‘Genoeg beweegredenen dus om met een wandelgroep te starten.’ Met een klein groepje werd er in eerste instantie gestart op de donderdagochtend. Maar het bewegingsinitiatief is inmiddels uitgebreid naar de woensdagochtend. En wat blijkt? Er zijn zelfs mensen die beide ochtenden een uurtje meewandelen.

Het valt Kyra op dat mensen die nu een jaar lopen, inmiddels sneller wandelen. ‘Het rondje moet dus steeds groter.’ Volgens Anouk hadden enkele oudere dames in het begin best moeite om mee te komen, want er moest ook nog lekker gekletst worden. ‘Leuk om te zien dat deze dames hun conditie echt hebben verbeterd.’ Ze vinden het belangrijk dat iedereen het gevoel heeft dat hij of zij op eigen tempo kan lopen. Op nieuwelingen die nog niet zo’n conditie hebben, wordt dan ook altijd gewacht. ‘Daar hebben de inmiddels ervaren wandelaars nooit een probleem mee. Sterker nog, ze wachten uit zichzelf’, laat Anouk weten.

Kyra vertelt trots te zijn op wat er in die anderhalf jaar is ontstaan. Ze ziet veel saamhorigheid en een vriendengroep. Mensen hebben naast het wandelen ook contact en zijn er voor elkaar ook op moeilijke momenten. Kyra, die nu ook leefstijlcoach is en een cursus ‘Verlies en rouw’ deed, merkt dat ze ook op dit vlak tijdens de wandeling mensen kan ondersteunen. ‘Tijdens de kerstborrel had een van de leden die in eerste instantie niets zag in een wandelgroep, lovende woorden. Zoveel dankbaarheid, daarvan waren wij onder de indruk.’

Anouk ziet dat men geniet van het hebben van contact. Volgens haar kun je mensen tegenover elkaar zetten en een gesprek laten voeren. Maar als je dat doet terwijl je wandelt, gaat dat veel gemakkelijker. ‘Op de een of andere manier maakt het samen actief ondernemen in de buitenlucht het gemakkelijker om met elkaar in verbinding te komen.’

De dames zijn blij dat de praktijk waar zij werken hiervoor open staat en hopen dat dit door meerdere huisartsenpraktijken wordt opgepakt. Bij hen wandelen vooral patiënten uit de eigen praktijk. Zij zetten de stap vaak gemakkelijker omdat ze in Anouk of Kyra een bekend gezicht zien. ‘Maar ook anderen zijn welkom bij de wandelgroep die we door een subsidie van de gemeente zonder kosten aan mensen kunnen aanbieden’, wil Kyra benadrukken.

En als het regent? ‘Dan wandelen we ook. De drempel om dan te gaan voelt iedereen, maar na een uur wandelen, voel je je altijd beter’, aldus Anouk. Volgens Kyra, die op de woensdag in haar vrije tijd loopt, is de natuur altijd mooi. Op donderdag lopen de dames om en om.

Voor iedereen die wat energie wil opdoen of de batterij wil opladen, is de wandelgroep een fijn begin van de dag. Voor een uurtje bewegen en het opdoen van contacten bent u op de woensdag- en donderdagochtend om 10 uur welkom bij de VV Roden.