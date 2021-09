Wanneer kun je het beste een incassobureau inhuren?

Het hoort bij het ondernemerschap: facturen versturen. U kunt dit natuurlijk zelf doen, maar u kunt het ook uitbesteden. Ondernemers zijn echter nog wel eens huiverig voor de kosten die uitbesteden met zich mee kan brengen. Daarbij wordt dan voorbijgegaan aan het feit dat het opstellen van facturen en het bijhouden van de bijbehorende administratie ook veel tijd kost. En tijd is geld, zeker voor ondernemers! Er zijn daarom momenten waarop het zeker loont om een specialist, zoals een incassobureau, in te huren.

Dit kan een incassobureau bieden

Stel dat u een factuur heeft verzonden, maar nog niet betaald heeft gekregen. Wat zijn dan de vervolgstappen? Op papier lijken die vrij simpel: er wordt een herinnering gestuurd en wordt dan nog niet betaald, dan volgen er aanmaningen. In de praktijk is dit helaas vaak een stuk minder simpel. Wat doet u bijvoorbeeld als het gaat om een zeer gewaardeerde klant, die u liever niet kwijt wilt? Het gesprek aangaan over een niet-betaalde rekening kan dan best ingewikkeld zijn. Ook de tijdsinvestering kan in zo’n situatie overigens een rol van betekenis spelen. De kans is groot dat u als ondernemer simpelweg geen tijd heeft om achter niet-betalende klanten aan te gaan. In beide gevallen kan een incassobureau uit Amersfoort of een andere regio uitkomst bieden. Het incassobureau neemt het dan op zich om achter de betaling aan te gaan, zodat u uw tijd ten volle kunt benutten aan uw onderneming.

Effectieve interventie

Vaak wordt op het woord ‘incassobureau’ huiverig gereageerd. Er zijn ondernemers die dan nog liever de factuur open laten staan en hun verlies nemen, dan dat ze zo’n bureau inschakelen. Toch hoeft het inschakelen van dergelijke hulp helemaal geen gevolgen te hebben voor de band met uw relaties. Sterker nog; vaak is het juist makkelijker om iemand van buitenaf in te schakelen om zo’n betalingsachterstand op te lossen. De eerste stap die het incassobureau zal zetten is telefonisch contact opnemen met de debiteur, om te kijken of het probleem in overleg toch opgelost kan worden. In veel gevallen is deze interventie afdoende. Pas als dit niet werkt, zal worden gekeken naar andere opties, zodat uiteindelijk wel het gewenste resultaat bereikt wordt dat de factuur wordt betaald. Hulp inschakelen voor het innen van openstaande facturen is dus zeker de moeite waard.