Warm nest voor eerste baby Sev

JONKERSVAART – Op 1 januari klonk om 19.57 uur babygehuil aan de Jonkersvaart. Baby Sev werd daar geboren en is daarmee de allereerste baby geboren in het verspreidingsgebied van de Krant van 2022. Sev Ellert Pijpker woog 4420 gram en was ongeveer 50 centimeter lang. Moeder Daniëlle Wiersema en vader René zijn oude jeugdliefdes die elkaar een jaar of drie geleden terugvonden en hun liefde bekroond zien met dit prachtige jongetje. Sev is een rustige en tevreden baby met een bos haar waar je ‘u’ tegen zegt. Halfzusje Tess en halfbroertjes Kay en Milan zijn nu al gek met hem. Wat een warm nestje voor dit jongetje! U raadt het: één grote roze wolk in Jonkersvaart.