Warm welkom voor Sinterklaas

LEEK – Na een week spanning opbouwen voor de televisie, konden de kinderen in Leek weer opgelucht ademhalen. De Sint deed afgelopen zaterdag het dorp weer aan en er wachtte hem een warm welkom. Leek koos dit jaar voor een rondtocht door het dorp. In de open Sint mobiel reed Sinterklaas door het dorp. Er hingen spandoeken langs de route en huizen waren versierd. Ook de Pieten reden mee, o.a. op een grote oplegger achter een tractor. Kinderen, uitgedost in pietenpakken en met tekeningen en cadeautjes voor de Sint, waren massaal uitgelopen om de Sint weer te zien. Er was zelfs zoveel publiek dat de rondrit langer duurde dan verwacht. Daarna was het uitrusten en gauw weer door: er moesten nog talloze schoentjes gevuld worden! Kijk verderop in deze krant voor meer foto’s.