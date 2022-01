Wat doen de spelers in een periode dat er niet gevoetbald kan en mag worden?

REGIO – Robert Elsinga komt elke training vanuit Hoogkerk naar Norg om te trainen. Zondags komt hij vaak met de bus om dan na de wedstrijd nog even een biertje te kunnen drinken met zijn teammaten. In Hoogkerk werkt Robert in een viswinkel, die in Paddepoel is gelegen. Het is nu wel een bijzondere tijd met de coronamaatregelen. Het is een aparte situatie. Het liefst is hij weer normaal aan het trainen. De 1e en 2e selectie van Gomos trainen nu dinsdag en donderdag om 6.00 ’s ochtends. Zo rond de 15 spelers brengen het op om dan te gaan trainen. Voor Elsinga geen probleem. Beter nog vindt hij. ’s Avonds komt hij veelal laat thuis en is het snel eten en naar trainen. Nu is hij iets vroeger op, maar heeft hij ’s avonds meer tijd en rust. Het is eigenlijk gekkenwerk zo vroeg te trainen. Het is even wennen. Over zijn eigen spel is hij vrij kritisch. Zijn niet aflatende inzet en daarbij de wil om te winnen is vaak ook zijn minpunt. De voormalige spits van Veenhuizen is nu bij Gomos de nummer 10. Daar geniet hij van zijn vrijheid en kan hij zijn energie helemaal kwijt door over het veld te zwerven. Hierdoor maakt hij ook veel onnodige meters, waardoor hij vaak op de beslissende momenten niet genoeg kracht heeft om in kansrijke positie te scoren. Het Leekster Voetbalgala (LVG) is altijd geweldig mooi om aan deel te nemen. Jammer dat het is afgelast. Er is altijd een fijne sfeer. Elsinga heeft het een keer tot een nominatie voor het sterrenteam op de finale avond gebracht. Hij hoopt in januari dat alles weer door kan gaan. Het doel voor Gomos is meedoen met de top 5 van de ranglijst. Het leuke aan de competitie is dat er veel ploegen aan elkaar gewaagd zijn. Iedereen kan van iedereen winnen. Robert is op zijn plek in Norg. We hebben een gezellige groep. Het doel voor Elsinga persoonlijk is toch wel om meer te scoren. Dat houdt tevens in dat hij voor de goal meer rust in zijn hoofd dient te krijgen.

Patrick Hilhorst is leerkracht basisonderwijs in Gorredijk. Daar heeft hij veel met de coronamaatregelen van doen. Hij begrijpt waarom er niet gesport wordt, maar aan de andere kant is sport ook een goede uitlaatklep voor kinderen. De spits van Haulerwijk vindt het zuur dat er niet gevoetbald kan worden. Je mist het wel. Zaterdags wordt er dan wel getraind maar de echte spirit ontbreekt. Door zijn werk komt hij veelal laat thuis en kan hij bijvoorbeeld niet naar de sportschool om te trainen. Dus blijft het trainen er een beetje bij hangen. Vanaf zijn 6e jaar voetbalt de inmiddels 24 jaar oude Hilhorst voor zijn cluppie. Na onze promotie naar de 3e klas is het door de corona allemaal rommelig geweest. Niet spelen dan weer wel. Dat is jammer voor onze mooie jonge groep. In die spelersgroep maken nog 3 broers Hilhorst van deel uit. We spelen allemaal in de basis. Patrick speelt zelf in de spits, maar in de jeugd heeft de aanvaller alleen maar achter gespeeld. Bij de senioren speelt hij vanaf zijn debuut in de spits. Hij merkt zelf wel dat hij een verdedigende achtergrond heeft. Als je al vroeg met scoren bent opgegroeid, is dat wel een voordeel. Hij ervaart soms wel dat het echte neusje voor de goal ontbreekt. Hij is niet zo’n ster in het zaalvoetbal, maar een potje meedoen is altijd leuk. Het is goed om inde winter fit te blijven. Het LVG is altijd mooi. De sfeer en het vele publiek zijn mooie ingrediënten. Jammer dat het is afgelast. Hilhorst hoopt dat er in januari weer gespeeld kan worden. 22 januari is de 1e wedstrijd gepland. Doel van de 2e helft van de competitie is in ieder geval uit de degradatiezone te komen. De afgelopen wedstrijden stemmen hem wel tot tevredenheid. Het spel doortrekken, dan komen de punten ook. Persoonlijk vindt hij dat hij te weinig doelpunten heeft gemaakt. Daardoor geven we de tegenstander telkens de mogelijkheid om een achterstand weg te werken. Soms ben ik te wild en lukt het niet in de afronding, geeft hij aan.

Jacob Tjoelker speelt al 10 jaar in het 1e elftal van VEV’67. Zijn jeugdopleiding heeft hij bij Leek Rodenburg genoten. Hij geniet van het voetbal. Hij is zoals je noemt een echt voetbaldier. Winnen staat voorop. Dit seizoen gaat het allemaal ietwat wisselend bij VEV. Het is niet altijd top. Het is zoeken naar de juiste opstelling na 1 ½ corona. De spelersgroep heeft ook moeten wennen aan de trainers Kees Pranger en Marcel Poll. Zij zijn bezig om het team goed neer te zetten en dit gaat steeds betere vormen aannemen. De directeur/eigenaar van Argo Schoonmaakbedrijf heeft veel respect voor de 2 trainers. De energie en tijd die zij er stoppen slaat over op de spelersgroep. Door blessures, bij toch vaste krachten van het team, is het team in zijn ontwikkeling stil blijven staan. De laatste wedstrijden, die zijn gespeeld, zit er een duidelijke progressie in de voortgang van het team. De wedstrijd tegen Marum laat een beter VEV zien, wat eigenlijk verdiend heeft om te winnen. Helaas in de slotfase komt Marum terug. Nu er niet meer gevoetbald mag worden wordt er op dinsdag met een online training van Raymond Bolt getraind. Donderdagochtend is een mengelmoes van spelers uit verschillende teams op het complex aan het trainen. Aan het einde van de vrijdagmiddag is er nog een mogelijkheid om te trainen. Afgelopen zaterdagen is tegen ON Groningen met 2-2 gelijkgespeeld en tegen ON Sneek wordt met 7-1 verloren. Tjoelker merkt tegen de laatste club dat er een groot kwaliteitsverschil is. Het tempo is veel hoger en natuurlijk hebben ze betere spelers. Jammer dat het LVG niet door kan gaan. Anders zijn we nu al druk in de voorbereiding voor het toernooi bezig geweest. Het is altijd leuk om hier aan mee te doen, maar zonder publiek is het geen LVG. De sfeer, spanning en het weerzien van vele vrienden en collega voetballers is altijd een soort reünie. Om op ons niveau voor zoveel publiek te mogen spelen is toch geweldig. Het leeft bij VEV altijd enorm. Jacob zelf is 1 x tot beste speler van het toernooi uitgeroepen. Daarnaast heeft hij naar eigen zeggen het toernooi 4/5 x gewonnen. Doel van VEV’67 is een periodetitel te halen in 2022. We hebben te veel punten laten liggen voor het kampioenschap. Voor zichzelf merkt Tjoelker dat het voetbal steeds leuker wordt. Nu hij al ruim 2 jaar directeur/eigenaar is, realiseert hij zich terdege dat voetbal zeker een plek in zijn leven heeft. Werk en voetbal is voor hem een prima combinatie. Hoe lang hij dit vol gaat houden gaan we zien. 2022 wordt sowieso een prachtig jaar, want hij gaat in het huwelijksbootje stappen.

De 28 jarige Leon Schievels heeft, mede door een langdurige hamstringblessure, nog niet veel wedstrijden gespeeld. Dus met de corona maatregelen heeft hij nog niet zo veel te maken gehad. Hij begrijpt de spelers wel. Een sporter wil sporten. Het is ook niet te verklaren vindt Schievels. Wel in een spinningzaal met veel fietsers op een kluit in de zaal, maar niet in de buitenlucht voetballen. De 1e wedstrijd van het seizoen raak ik aan mijn hamstring geblesseerd. Na weken van herstel speel ik 2 wedstrijden. De laatste tegen LEO val ik weer uit met een scheur in mijn hamstring. Betekent voor mij gelijk winterstop zegt Leon. Nu is het weer revalideren in de sportschool en veel fietsen. Het seizoen van ONR tot nu toe is erg wisselvallig. 5 gewonnen en 4 verloren. De verliespartijen hebben we onnodig verloren. We zijn nooit kansloos geweest of volledig weggespeeld. Het is jammer, want er zit veel voetbal in de ploeg. Helaas gaan we als ploeg niet goed om met teleurstellingen. We blijven te lang in het baalmoment hangen zegt Schievels. Als we dit kunnen verbeteren zijn we in staat om naar de 3e klasse te promoveren. Via een periode kampioenschap is reëel zegt de spits van ONR. Dat is ook de doelstelling die zijn team na gaat streven. We willen graag omhoog, want 2 jaar geleden zijn er dichtbij geweest. De spits van ONR staat op 72 doelpunten in de competitie. Jammer is dat het LVG niet doorgaat. Dit toernooi leeft enorm bij ONR. Voor Schievels een geluk bij een ongeluk dat is afgelast. Hij heeft heel graag mee willen doen. De organisatie is altijd perfect en verdient een toernooi met veel publiek. Dat is de kracht van het toernooi. Het is het helaas beste besluit van de organisatie. Voor ONR geldt voor 2022 dat ze in ieder geval terug naar de 3e klasse willen. Dat hebben spelers en staf met elkaar voor ogen. Voor Schievels hoopt hij in 2022 snel fit te worden en een belangrijke rol in de promotie van ONR kan spelen.