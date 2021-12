Wat doen de spelers in een periode dat er niet gevoetbald kan/mag worden?

Aan het woord komen voornamelijk spitsen, die de afgelopen weken en komende weken niet hun favoriete spel kunnen beoefenen.

Rick Renkema, speler van vv Roden, vindt het helemaal niks om niet te kunnen voetballen. Je traint om zondags je wedstrijden te spelen. Daar leef je naar toe. Nu trainen we zondagsochtend om toch de feeling met de groep te behouden. Of er trainen jongens overdag met andere teams mee. Om fit te blijven gaat Renkema overdag naar de sportschool. Het is leuk om zondags te trainen, maar je vraagt je wel af waar doen we het eigenlijk voor. Voor het 2e jaar op rij gaat het Leekster Voetbalgala(LVG) ook niet door. Persoonlijk vindt de aanvallende middenvelder het erg jammer. Het is altijd leuk om mee te doen. De sfeer en de wedstrijden tegen de regioclubs staan altijd in het teken van onderlinge strijd. Zaalvoetbal is leuk om te beoefenen. Je speelt ook voor het vele publiek. Renkema vindt het een prima beslissing van de organisatie om het toernooi niet te laten doorgaan. Zonder publiek geen Zaalvoetbalgala. vv Roden zal voor handhaving blijven gaan is de mening van Renkema. Voor zichzelf stelt hij zich ten doel om voor het team met meer assists en goals belangrijk te zijn. Als dit lukt hoopt hij dan een volgende stap na dit seizoen te kunnen maken.

De snelle vleugelspits van sv. Marum is Tom Boezerooij. Voor hem persoonlijk komt de noodgedwongen pauze heel goed uit. Hij kampt al geruime tijd met een hardnekkige en vervelende hamstringblessure. Deze periode kan hij heel goed gebruiken om bij de herstart in 2022 helemaal fit te worden. Hij zelf denkt dat hij met een goede en verantwoorde training eind februari weer topfit bij de selectie van Marum weer te kunnen aansluiten. Voor zijn medespelers en ook voor zichzelf vindt hij het kloten, dat er niet getraind kan worden. Boezerooij staat al geruime tijd aan de kant. Dat is niet leuk. Je wilt iets voor de ploeg kunnen betekenen. Daarnaast heeft elk nadeel ook zijn voordeel. Spijtig genoeg voor de gehele regio is het jammer dat het leekster Voetbalgala niet door gaat. Voor Boezerooij zelf een geluk bij een ongeluk. Meedoen met dit toernooi is voor hem het mooiste wat hem is overkomen. 1x zelf gewonnen en 2x in de finale verloren zijn gebeurtenissen die hem nog goed bijstaan. Het doel voor 2022 is voor Tom om fit te worden en een bijdrage aan het team te kunnen leveren. Marum zal niet kampioen worden, maar als er bij Veenwouden met 1-0 wordt gewonnen is het periodekampioenschap binnen. Dat kan de wedstrijd van het seizoen worden. Marum speelt de laatste periode niet geweldig. Hij vindt wel dat Marum de ambitie moet houden om ooit 1e klas te gaan spelen.

Coen Schmidt, woont in Groningen sinds kort, maar blijft voetballen bij Veenhuizen. Hij volgt de studie commerciële economie aan de Hanzehogeschool. De in Veenhuizen geboren Schmidt vindt het voetballen in de afgelopen periode saai. Normaal trainen we dinsdag en donderdag en zaterdag de wedstrijd. Dat valt nu allemaal weg. Je speelt nergens voor. We trainen niet en zaterdag spelen we dan oefenpotjes. Dat bevordert de motivatie niet echt. Op dit moment heeft Schmidt 5 doelpunten achter zijn naam staan. Dat hebben er zeker meer moeten zijn. Hij geeft aan veel kansen te hebben gehad, maar niet gescoord. Paal en lat staan in de weg, maar zeker ook eigen falen is hier debet aan. Over trainer Timmer is hij positief. Prima trainer en zorgt ook voor gezelligheid. Het LVG gaat helaas niet door. Dat toernooi is erg professioneel opgezet. Hij neemt dit dan ook altijd serieus. De nu 21 jarige Schmidt heeft al 3 jaar meegedaan en er altijd met plezier gespeeld. Op het veld heeft Veenhuizen in een mindere periode gezeten. Dan gaat de stemming naar beneden en ontstaan irritaties. De laatste weken van competitie is de stijgende lijn ingezet met 2 overwinningen. Dat bevordert de sfeer en gaat de energie in het team ook omhoog. Meer bereidheid om voor elkaar te knokken. Doel van Schmidt met Veenhuizen voor het komende half jaar is om een periode kampioenschap te pakken. Dat kan in zijn ogen, want het team herbergt veel kwaliteit. In ieder geval de stijgende lijn van de laatste wedstrijden oppakken en doortrekken. Zelf wil Schmidt meer goals maken en zorgen voor assists naar medespelers. Lekker voetballen en plezier beleven.

Martijn Kuiper is na een paar uitstapjes naar TLC en Marum weer terug bij zijn oude club. Hij is bij Westerkwartier gaan spelen omdat na een zware knieblessures, spelen op hoog niveau hem noopt iets lager te voetballen. Op dit moment gaat het prima, maar Kuiper dient wel een goede arbeid/rust verhouding in de gaten te houden. Na een wedstrijd komt er toch wel vocht in knie, waardoor het beter is een keer de training over te slaan. De kleine dribbelaar vindt het zonde dat er niet door de coronamaatregelen verder gespeeld kan worden. Hij zelf heeft er weinig hinder van. Zijn baan als jeugdwerker houdt hem bezig en door de onregelmatige werktijden merkt hij niet zo veel van de lockdown. Als Kuiper tijd heeft zit hij in de sportschool of op zijn mountainbike. Soms wordt er op zaterdag met de groep getraind. Voor Kuiper is het belangrijk om de kracht in zijn bovenbenen te onderhouden, zodat de knie stabiel kan blijven. Hij heeft niet hoeven wennen aan het spelen op lager niveau. Er is kwaliteitsverschil en de trainingsintensiteit is lager maar dat is juist goed om zijn knie niet te over belasten. Bij Westerkwartier zijn nu een aantal spelers teruggekomen bij hun oude club. Dat betekent dat de selectie groter en breder van niveau is. We staan er goed voor tot heden. Hij vindt wel dat de hele groep zichzelf moet vragen de laat hoog te leggen om bovenin te blijven spelen. Hij vindt dat Westerkwartier voor de titel moet gaan. Met deze spelersgroep moet dat lukken. Voor Martijn is het jammer dat het LVG niet doorgaat. Hijzelf zal niet mee hebben gedaan omwille van zijn knie. Met Marum is hij als keeper kampioen geworden en beste keeper van het toernooi geweest. Dat is een topjaar geweest.