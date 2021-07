Wat een gave week!

OOSTWOLD – Het weer mocht dan niet zo geweldig zijn, dat weerhield de basisschoolkinderen in Oostwold er niet van om in de eerste week van de zomervakantie massaal hutten te bouwen. Dat deden zij tijdens de Gaveweek, die dit jaar alweer voor de zevende keer werd georganiseerd. Zo’n veertig tot vijftig van de 65 basisschoolkinderen in het dorp deden mee. ‘Hutten bouwen is natuurlijk het allerleukste,’ zegt organisator Henriëtte van Adrichem. ‘Maar we wisselen het timmeren ook wel af met andere activiteiten, zoals een speurtocht, escaperoom, kanoën en spelletjes. Iedereen is razend enthousiast.’