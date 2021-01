Wát een jaar: 2020 in vogelvlucht

REGIO – Veel treffender had de wekelijkse ‘Kreukel’ van Jan Willem Slotema niet gekund vorige week. ‘2020; onvergetelijk jaar om snel te vergeten!’ zo viel er te lezen. En zo is het inderdaad. 2020 zal voor altijd de boeken in gaan als een jaar wat we ons zullen herinneren, maar waar velen van ons niet met heel veel plezier op terug zullen kijken. Toch blikt De Krant in zijn jaarlijkse overzicht terug op de hoogte- en dieptepunten van het voorbije jaar. Opdat we nog één keer het jaar doornemen om het daarna af te sluiten.

JANUARI – Géén Nieuwjaarsduik, wél twee eerste baby’s in het gebied van De Krant. Carianne Veldsema uit Leek en Thom Dijk uit Roden kwamen respectievelijk 1 en 2 januari ter wereld. Het leverde ze een fraai kiekje in De Krant en vele cadeaus op! Verder goed nieuws voor Veenhuizen. Theaterspektakel Het Pauperparadijs zou namelijk zomers terugkeren. Ook is er feest in Leek als VEV’67 het 34ste Leekster Voetbalgala naar zich toetrekt. Eind januari vindt het jaarlijkse Sportgala van Noordenveld plaats in de Pompstee. Han Kluppel wint de Ben Boers Oeuvreprijs, terwijl Jeroen Hilster en Christy Bo zich tot respectievelijk Sportman en Sportvrouw van het Jaar kronen. De heren van VV Roden, even eerder de kersverse winnaars van de titel Sportploeg van het Jaar, verpulveren op eigen veld GOMOS met 6-2. In Peize vindt wellicht de laatste editie van PaisPop plaats. Keert dit evenement na het sluiten van Zaal Boonstra nog terug?

FEBRUARI – Even later werd in Peize de aftrap gegeven voor de Samenloop voor Hoop. Met mascotte Hoppie moest dat wel goed komen, dacht men begin februari. Ondertussen werd duidelijk dat het nieuwe politiebureau in Leek het hoofdkwartier van de gemeente moet worden. Een gloednieuw gebouw, door de korpschef ‘state of the art’ genoemd. In de Health Hub in Roden ontvangen scholieren en burgemeester Klaas Smid prinses Laurentien. Het eerste Koninklijke bezoek sinds 2013. Het college van Noordenveld presenteert het Integraal Sportaccommodatieplan, welke goed wordt ontvangen door de gemeenteraad. In de laatste week van februari wordt verder bekend dat Zorgplaza de trotse winnaar is van de titel ‘Het Leukste Bedrijf van De Krant’.

MAART – In maart start De Krant met een serie over 75 jaar vrijheid. Ondertussen groeit de spanning in het verspreidingsgebied van De Krant. Welke gevolgen gaat het coronavirus geven voor tal van evenementen? De Lieverse Mynthe de Jong geeft nog aan in april naar Lesbos te gaan om te helpen bij de humanitaire crisis die zich er voltrekt. Uiteindelijk blijft zij ‘gewoon’ in Nederland. In de week dat haar verhaal wordt gepubliceerd, begint Nederland te hamsteren. Terwijl burgemeester Klaas Smid vooral adviseert niet in paniek te geraken, brengen vele Roners een laatste groet aan de overleden wijkagent Evert Nitrauw. De stoet door het Rodense is indrukwekkend te noemen. In het noodgebouw van OBS de Marke worden verhoogde koolmonoxidewaardes gemeten, waarmee er wederom een hoofdstuk wordt toegevoegd aan de problemen rondom de nieuwbouw. Ondertussen groeit de lijst met afgelastingen. De Leekster Lenteloop, het voorjaarsconcert van MV Noordenveld, het Filmweekend in Veenhuizen, de opening van het kunstgrasveld van VV Roden: overal moet een streep door. In maart hoopt men nog dat de lockdown niet langer dan een maand gaat duren. Op een laag pitje gaan de voorbereidingen, in hoeverre dat mogelijk is, op Koningsdag door. Huisartsen Groen en Hylkema nemen ondertussen afscheid, zónder grootse receptie uiteraard. We klappen voor de zorg, kerken luiden hun bel en leerlingen ontmoeten elkaar voortaan in het ‘digitale klaslokaal’. Welkom bij het nieuwe normaal.

APRIL – Alsof er nog niet genoeg problemen zijn, vliegt het Mensingebos in het eerste weekend van april in brand. Urenlang vecht de brandweer een verwoede strijd, waarin ruim tien hectare aan natuur in vlammen opgaat. Oud IC-arts Hans Bams waarschuwt ondertussen voor de psychische belasting voor artsen en verpleegkundigen in de zorg. Ook biedt hij een luisterend oor aan inwoners van Noordenveld en omstreken, die hem altijd kunnen bellen met vragen rondom het coronavirus. Een week later gaat onze verslaggever op pad met boswachter Albert Henckel. Hij ziet hoe de natuur zich wonderbaarlijk snel herstelt. Verder doet het lentezonnetje fantastisch zijn werk, waardoor de eerste warme dagen een feit zijn. De politie laat weten een lijst met keten en hotspots te hebben, waar eventuele samenscholing zou kunnen plaatsvinden. Ja, de politie gaat werk maken van plekken waar men toch nog ‘stiekem’ bij elkaar komt. Ondertussen plaatst De Krant ‘lieve berichtjes’ van mensen uit het verspreidingsgebied die elkaar op afstand een hart onder de riem willen steken. Hartverwarmend hoeveel berichten er wekelijks binnenstromen. Bijzonder is het grote afscheidsinterview van de welbekende Roner notaris Herman Holland, maar ook de mooie lenteplaat in Een, alwaar de tulpenvelden er schitterend bij staan. Eind april heet Koningsdag opeens ‘Woningsdag’ en spelen muziekverenigingen (waaronder MV Noordenveld in Roden) het volkslied. In mei spelen ze ook voorafgaand aan de dodenherdenking.

MEI – Mei begint met de Dodenherdenking. Geen publiek, slechts het 4 mei comité en een enkele persfotograaf. Henk Mantingh kondigt zijn afscheid als huisarts aan, terwijl Mariet Schedler begint met het ontwerp voor het nieuwe monument op het busstation in Roden. Ondertussen maken sportverenigingen zich langzaamaan op voor versoepelingen. Protocollen voor verenigingen in Noordenveld en Westerkwartier worden goed onder de loep genomen door de gemeenten. Terwijl de kinderen weer naar school mogen, wordt er alvast een streep door de Jaarbeurs van het Noorden gehaald. Voor de horeca gloort hoop aan de horizon: de terrassen mogen per 1 juni weer open. In de wijk Oostindie te Leek opent verder De Violier haar deuren: een gloednieuw onderkomen voor twee basisscholen aldaar. Met de heropening van de Kinderboerderij is menigeen in Roden blij. Een mooi heenkomen in de lentezon, met genoeg ruimte om afstand te houden!

JUNI – In juni (of ‘juno’, zoals Ferd Grapperhaus zou zeggen) komen de langverwachte versoepelingen. En ziedaar: de terrassen (die her en der uitgebreid zijn) stromen vol. Ook de middelbare scholen mogen weer open. De gemeente Noordenveld legt drie miljoen euro toe op de jaarrekening 2019, terwijl de musea onder voorwaarden weer open gingen. Een week later werd het eerste zonnepaneel van Zonnepark HALO gelegd, terwijl gemeenten de jacht op de eikenprocessierups in gang zetten. Het racismedebat, aangezwengeld door een demonstratie op De Dam, bereikte ook het Noorden. De in Roden woonachtige Playtorn Musiwa gaf zijn eigen kijk op het probleem. De Brinkapp werd ondertussen gelanceerd, terwijl iedereen al langzaam keek naar 1 juli. Want dan zouden er weer nieuwe versoepelingen plaatsvinden…

JULI – Nieuwe versoepelingen maakten dat de organisatoren van onder meer de Peizer Zomerfeesten en de Rodermarkt alvast naar voren keken. De aanvragen stroomden binnen bij de gemeente Noordenveld, maar ook in het Westerkwartier. De Voedselbank gaf te kennen al een lichte stijging van het aantal klanten te zien. De gevangenis in Veenhuizen kreeg verder goed nieuws, toen bleek dat er een renovatie op komst is. Volksvermaken Roden organiseerde een digitale Lus van Roden, welke goed werd ontvangen. De terugkeer van Yoshua St. Juste naar de Leekster Eagles werd eind juli breed uitgemeten in De Krant en ook het verhaal van Doreen Noord die in de schulden geraakte vanwege verzakkingen in haar huis, verdiende de aandacht.

AUGUSTUS – De terugkeer van de 99-jarige Kee van Zanten naar de Scheepstra School mag met recht een hoogtepunt van het jaar worden genoemd. Daar zag Van Zanten de première van een documentaire waar ze zelf een rol in speelt. Gemor was er ook, bijvoorbeeld over de communicatie rondom de centrumplannen in Roden. Begin augustus kreeg Roden hoog bezoek. Arjen Robben, die eerder die zomer aangaf terug te keren bij FC Groningen, kwam langs! Bij REO vond het vier sterren toernooi met nationale toppers plaats. Een groot succes, met voldoende afstand en keurig volgens de regels. Grote winnaar? Tim van Rijthoven! Terwijl men in Peize genoot van de Zomerfeesten, gaf Volksvermaken Roden te kennen dat er een week lang allerlei vertier zal zijn in Roden ter vervanging van de Rodermarkt. Een zogeheten CoRodermarkt, welke uiteindelijk nog voor september werd omgebogen tot slechts de kermis. Norger Hilde Wendel gaf een exclusief interview aan De Krant over haar toekomstige voorzitterschap van de JOVD, terwijl twee andere Norgers (Rob en Ina Reijnders) Koninklijk werden onderscheiden. Oud-burgemeester van Leek Siepie de Jong keek in een openhartig terug op haar rijke loopbaan en de gemeente Noordenveld zette de jacht op de erfgoedprijs in.

SEPTEMBER – De scholen hervatten en sportwedstrijden gingen weer meer door, maar het virus begon ook weer de kop op te steken. De schademeldingen rondom de gasopslag in Langelo kwamen stil te liggen vanwege vermeende willekeur bij adviesbureaus, terwijl basisschool De Eskampen in Peize ontsnapt aan een coronabrandhaard. De kermis van de Rodermarkt siert de voorpagina van De Krant en Youp van ’t Hek doet vier shows in Theater de Winsinghhof. Noordenvelders zamelen slaapzakken in voor de vluchtelingenkampen op Griekenland en de Lindenborg doet een beroep op de ouders in de strijd tegen corona. Eind september bereikt corona in onze regio een dieptepunt, als blijkt dat in De Omloop in Norg veel bewoners sterven. Marijke Olthof, huisarts te Roden, verwacht topdrukte tijdens de griepprikcampagne tijdens deze crisis.

OKTOBER – Begin oktober is Nederland alweer helemaal in de ban van het virus. Niet in de laatste plaats vanwege de veertien doden in De Omloop. Burgemeester Klaas Smid geeft aan dat hij liever een mondkapjesplicht had gezien, in plaats van een ‘dringend advies’ vanuit het kabinet. Uiteindelijk liet de plicht nog twee maanden op zich wachten. GOMOS revancheert zich op bezoek bij Roden enigszins voor de flater in januari, door met 2-2 gelijk te spelen in de derby die zonder publiek, maar mét vuurwerk werd gespeeld. Toen had men nog niet kunnen bevroeden dat het wellicht het laatste vuurwerk van het jaar zou zijn. Medio oktober neemt Tommy Hut afscheid van zijn levenswerk. Het papier ophalen brengt zó weinig op, dat hij zich genoodzaakt voelt te stoppen. Het Roner Pannenkoekenhuis gaat verder op slot en is één van de slachtoffers van de coronaperiode. Ondertussen gaat er ook al een streep door de Sinterklaasintocht. Terwijl boer Erwin de Haan terugkijkt op de boerenprotesten van een jaar eerder, waarschuwt oud IC-arts Hans Bams voor een tweede golf.

NOVEMBER – November begint geheel in stijl met het jaar 2020: chaotisch. De gymzaal bij GBS de Rank brandt volledig af. De politie vermoedt opzet. In de Kerk van Peize wordt op aangepaste manier stilgestaan bij Allerzielen. Een week later wordt er weer een lockdown aangekondigd. Bibliotheken en musea gaan weer dicht. Bij de bieb in Roden is het dan ook inslaan geblazen. Ondertussen laait de discussie over Roden-Zuid op. In Zevenhuizen, waar men weliswaar druk bezig is met de bouw van het MFC, wordt er aan de bel getrokken: hoelang moet het nog duren voor de verpauperde panden worden opgeknapt? En de Sint is in het land. Dat betekent dat er weer wordt gezongen bij de haard. Een week later vindt de intocht digitaal plaats. Met een livestream werd het een leuke dag, maar het haalt het niet bij de échte intocht. Op verschillende plaatsen gaat de kerstbomenverkoop al eind november van start en het nieuws dat de middelbare school in Norg gaat sluiten, slaat in als een bom.

DECEMBER – In de eerste week van december luiden ondernemers de noodklok op Black Monday, een tegenhanger van het eerder gehouden ‘Black Friday’. Volle winkelstraten, maar lege restaurants. Het geeft te denken. Terwijl Mensinge weer even opengaat voor publiek, vertelt wethouder Alex Wekema verheugd dat het eerste deel van het HOV-plan in Roden is afgerond. In de extra dikke Kerstkrant een terugblik op het drama in de Omloop, kerstengel Isa Rellum, dominee Sybrand van Dijk, oud-ondernemer en Sjoerd Kooistra vertrouweling Henk Wustenveld en nog veel meer. In de laatste Krant van 2020 staan grote interviews met burgemeester Klaas Smid van Noordenveld en Tanja Haseloop, inmiddels van de gemeente Oldebroek. Maar er is ook aandacht voor het unieke verhaal over Martin Frieling, de Lieverse vader die abrupt een einde aan zijn leven maakte. Het verhaal zet aan tot denken, in deze tijd van bezinning.

Een rotjaar voor velen, afgesloten met een terugblik. Met de bagage van 2020 gaan we op naar 2021. Opdat het een beter jaar moge worden.