Wat gaat er bij FC Groningen gebeuren in de wintertransferperiode?

GRONINGEN – Afgelopen weekend was er geen Eredivisievoetbal, wat betekent dat FC Groningen niet in actie kwam. Na acht wedstrijden spelen staat de Trots van het Noorden op de zevende plaats met dertien punten. Een prima klassering voor de FC en daar komt bij dat ook het veldspel van de ploeg van trainer/coach Danny Buijs steeds leuker is om naar te kijken. In het team zit, met veel jonge spelers, eveneens nog genoeg potentie. De ervaring van spelers als Sergio Padt, Bart van Hintum, Arjen Robben en Ahmed El Messaoudi zorgt voor een goede balans in het elftal. Toch is de verwachting dat FC Groningen zich in de winterstop nog wel gaat roeren op de transfermarkt.



Daar waar zowel het verdedigende- als aanvallende spel van de FC in de eerste acht wedstrijden van het seizoen zeker niet tegenviel, is er nog altijd behoefte aan wat meer creativiteit. Tot op de dag van de deadline van de zomerse transfermarkt, probeerde Mark-Jan Fledderus Abdou Harroui van Sparta Rotterdam binnen te halen, maar de technisch directeur was niet bereid de vraagprijs voor de smaakmaker te betalen. Naar verluid vragen de Rotterdammers een bedrag van maar liefst drie miljoen en dat is voor FC Groningen veel en veel te veel. Toch is de verwachting dat Fledderus in de winterstop een nieuwe poging gaat doen om Harroui binnen te halen. Domweg omdat de Trots van het Noorden nog wel wat extra creativiteit in de selectie kan gebruiken. De verwachting is echter ook dat Sparta Rotterdam de vraagprijs voor Harroui zeker niet gaat verlagen. Het is dus nog maar de vraag of een onderhandeling zin heeft.



Naast Harroui zijn er echter meer opties voor Fledderus om aanvallend ingestelde spelers naar Groningen te halen. Zo is de technisch directeur onder andere geïnteresseerd in Stefano Vecchia van Sirius FK. De 25-jarige buitenspeler scoort bij zijn huidige club aan de lopende band. Eind november is de aanvaller transfervrij en is hij dus een mooi buitenkansje voor FC Groningen. De afgelopen weken werd er tevens gespeculeerd over een mogelijke komst van Nasser El Khayati. Ook hij is, na zijn contractontbinding bij Qatar, transfervrij. Het ziet er echter niet naar uit dat de oud-speler van ADO Den Haag naar Groningen komt.



Naast de mogelijke inkomende transfers, is het ook reëel om rekening te houden met het feit dat een aantal spelers vertrekt. In de zomer was er bijvoorbeeld al interesse voor Azor Matusiwa, maar een paar maanden geleden wilde Fledderus de verdedigende middenvelder van FC Groningen absoluut niet laten gaan. Het is zeer waarschijnlijk dat de technisch directeur dat ook in de wintertransferperiode blijft volhouden. Matusiwa is voor de Trots van het Noorden een onmisbare schakel op het middenveld en dat heeft hij ook in de afgelopen wedstrijden laten zien. De middenvelder is verdedigend ijzersterk en wil tevens vooruit voetballen. Een mogelijk vertrek van Matusiwa zou in de huidige selectie lastig op te vangen zijn. Serieuze interesse in een van de andere spelers van FC Groningen is er op dit moment nog niet. Toch wordt het voor mogelijk gehouden dat er in de winterstop meer uitgaande (huur)transfers zijn.



Bij een vertrek van een van de (basis)spelers van FC Groningen is het voor Fledderus niet noodzakelijk om zich direct te roeren op de transfermarkt. Vanuit de jeugdopleiding van de FC staan verschillende spelers te popelen om meer minuten in het eerste elftal te gaan maken. Zo staan in alle linies jongelingen klaar om hun kansen te pakken wanneer die zich voordoen. Bij uitgaande transfers komt die kans wellicht eerder dan de jongens zelf voor mogelijk houden.