Veenhuizer Boeren

Lennard Schuiling

‘Wat ik leuk vind is dat je samen een verhaal te vertellen hebt’

Lennard Schuiling komt net van het land. Per serie rooit hij zijn aardappelen op de landerijen bij de boerderij van Hermen Hoorn in Huis ter Heide. De jonge boer maakt lange dagen. Door de week studeert hij aan de akkerbouwopleiding in Groningen, zodra hij thuis is hijst hij zich in overall en springt op de trekker. De Veenhuizer aardappelen zijn z’n kindje. Eentje waarmee hij grootse plannen heeft. Lennard ziet mogelijkheden voor een eigen frietlijn. Zijn aardappelen zijn te koop via Veenhuizer Boeren. Tip: ze smaken voortreffelijk in de stamppot.

Al heel jong had Lennard Schuiling uit Veenhuizen maar één wens: boer worden. Al jaren helpt hij Hermen Hoorn met van alles en nog wat rond de aspergeboerderij. Van bewerken van het land, verzorgen van de gewassen tot onderhoud aan de machines. Sinds twee jaar kweekt hij er zijn eigen aardappelen. ‘Zelf vanuit het niets een boerenbedrijf beginnen is niet meer te doen. Alle regelgeving maakt het erg lastig. Daarom ben ik blij dat ik zoveel kan samenwerken met Hermen. Ik zie mezelf meer als boerenknecht. Het leuke is dat ik hier mee mag denken, plannen kan maken en ze uitvoeren. Het is voor mij de enige kans om hierin verder te gaan.’ Lennard kweekt Agria aardappelen. Dé perfecte aardappel voor lekkere frieten, weet Lennard. ‘We leveren ze aan Piepers & Paupers in veenhuizen, ze liggen in verschillende stalletjes en mensen kunnen ze bestellen via Veenhuizer Boeren. Echt een leuk platform. Na een week of drie stroomden de bestellingen binnen. Ik wist niet wat ik zag.’

Als het aan Lennard ligt, blijft het niet bij aardappelen alleen. Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een eigen frietlijn. ‘Het is een concept wat we nog verder uit moeten werken. Komend najaar of voorjaar hopen we Veenhuizer Frieten te kunnen introduceren. Verwerkte lokale producten is de volgende stap. Daarmee willen we ook de horeca bedienen.’ Op dit moment wordt hard gewerkt aan een speciale ‘verwerkafdeling’ waar de verschillende producten geschild en gesneden worden. De aspergeschil- en schoonmaakmachine is inmiddels naar het achterste deel van de boerderij verkast. Daar komt een schilmachine voor aardappelen bij. Het is de bedoeling dat het voorste deel volledig wordt omgeturnd tot boerderijwinkel.

Dat Lennard voor het kweken van piepers kiest is heel bewust. ‘Een aardappel blijft een fascinerend product. Je stopt er één in de grond en als je er een seizoen goed voor zorgt komen er zo tussen de tien en soms wel twintig aardappels aan. Dat vind ik mooi. In mei gaan ze de grond in en medio september/oktober worden ze geoogst. Dat oogsten gebeurt zo veel mogelijk per serie. Dagelijks om 12 uur krijg ik alle bestellingen binnen. Die worden vers van het land gehaald. Vervolgens sorteren we de knollen op maat.’ In de toekomst is de jonge boer van plan om meerdere rassen te kweken. ‘Ook willen we de kleine aardappeltjes straks kunnen aanbieden, van paars tot oranje en alles er tussenin. Samen bouwen we aan een eigen afzet waarbij we ons voornamelijk richten op asperges en aardappelen, dat is het doel.’

Eigen verhaal

De toekomst van Veenhuizer Boeren ziet Lennard zonnig in. ‘Het is een platform dat moet groeien, naamsbekendheid moet krijgen. Het is begonnen met een klein clubje van vijf boeren. Dat zijn er ondertussen heel wat meer. Samen hebben we een app-groep. Daar komen wekelijks nieuwe suggesties voor producten op binnen en nieuwe boeren die zich hebben aangesloten. Wat ik leuk vind is dat je samen een verhaal te vertellen hebt. Boeren vertellen over hun filosofie, hoe ze zelf tegen hun producten aankijken. Ik geloof hel erg in lokale, eerlijke producten. Ook de mensen die erachter zitten worden belicht, dat maakt het verhaal sterk. En het leuke van lokaal verkopen is dat je respons terugkrijgt. Mensen die zeggen dat ze het lekker vinden, daar doe je het voor!’