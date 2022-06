Je hoort steeds vaker dat iemand belegd in opties. Maar wat is beleggen in opties en waar kun je dat doen? Kom hier meer te weten over beleggen in opties. Waarschijnlijk heb je wel gehoord van opties, maar weet je niet precies wat daarmee wordt bedoeld. Als je een optie hebt op bijvoorbeeld een huis betekent dit dat je het recht hebt om, binnen een bepaalde tijd, tegen een vooraf bepaalde prijs, dit huis te kopen. De verkopende partij mag het huis binnen die tijd niet verkopen aan iemand anders, zelfs niet tegen een hogere prijs.

Zoals je een optie kunt nemen op een woning, heb je bij het kopen van een optie het recht om een ‘goed’, zoals een aandeel, effect, obligatie, bepaalde valuta’s, maar ook aardappel, sinaasappelsap of edele metalen te kopen of te verkopen. Grondstofhandelaren maken vaak gebruik om, tegen een vooraf vastgestelde (gunstigere) prijs zo te handelen. Je bent wel verplicht om het ‘goed’ binnen de afgesproken periode te kopen of te verkopen. Je koopt met een optie dus alleen het recht. De prijs van de optie wordt bepaald door de koers en de volatiliteit. Volatiliteit geeft informatie over de stabiliteit of instabiliteit van de markt. Hoe groter de volatiliteit, hoe groter de bewegingen die worden waargenomen. Het is dan ook aantrekkelijker om te beleggen in perioden die erg volatiel zijn.

Waarom steeds meer mensen beleggen in opties



Je kunt als belegger geld verdienen (of verliezen) bij het beleggen in opties. Maar, omdat je, met een bescheiden inlegbedrag toch een hoog rendement kunt halen, is het beleggen in opties steeds meer in trek. Wel is het belangrijk dat, wanneer je wilt gaan beleggen in opties, je jezelf goed laat informeren naar de risico’s. Dat kun je bijvoorbeeld doen door te gaan naar de website van wijzer in geldzaken. Je kunt ook beleggen via Saxobank. Zij zijn, al meer dan 25 jaar, onafhankelijk aanbieder van hoogwaardige producten en diensten en bieden je dan ook onpartijdige ondersteuning zodat jij jouw doel kan bereiken. Ze geven echter geen beleggingsadvies, maar wel antwoord op vragen die je hebt over beleggen. Daarnaast krijg je toegang tot hun online Helpcenter en het deskundige team staat klaar om met je te chatten. Je kunt alles nalezen over de laatste ontwikkelingen op de beleggingsmarkt via nieuwsbrieven en blogs. Bovendien kun je cursussen volgen en krijg je gratis Webinars en events aangeboden.