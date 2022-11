Wat je nodig hebt als je een dier krijgt

We hebben allemaal wel af en toe een beetje gezelschap nodig. Wat dit ook is, dat maakt niet zoveel uit. Iemand die naast ons op de bank komt zitten, waar je een beetje mee kunt knuffelen of wat dan ook; het is heerlijk en het is ook daadwerkelijk nodig. Als je daar niemand voor hebt, dan is dat enorm zonde. Je wil wel een beetje gezelschap krijgen en dat snappen we heel goed. We moedigen het dan ook enorm aan om een huisdier te nemen, maar dat is meer verantwoordelijkheid dan je denkt. Om je hierop voor te bereiden, vertellen we je het een en ander over de dingen die je nodig hebt voor wanneer je een huisdier krijgt. We gaan door de algemene dingen, het kan zijn dat je meer nodig hebt en dat niet alles hier dus in staat. Vraag het eventueel ook nog eens aan de fokker, de winkel, een bekende met huisdieren of desnoods aan het internet!

Voer en drinken

Allereerst zul je je huisdier de basisbehoeften moeten kunnen bieden. Hiervoor gaat natuurlijk op dat je je huisdier eten en drinken moet kunnen geven. Voeder- en drinkbakken moet je dus hoe dan ook in huis halen. Daarnaast is voldoende voer ook wel handig, probeer dit te monitoren zodat je nooit zonder komt te zitten. Kattenvoer of hondenvoer; je moet het specifiek hebben voor een bepaald dier en je kunt dus niet iets algemeens kiezen. Daarnaast raden wij je ook aan om speciaal voer dat past bij jouw unieke huisdier. Gewicht, ras, geslacht, soort, allergieën; je moet het allemaal meenemen, want het is belangrijk dat je huisdier krijgt wat hij of zij nodig heeft en wat goed bij hem of haar past.

Speeltjes

Daarnaast is het wel zo leuk om met je dier te spelen (als je dier dit kan, met een goudvis bijvoorbeeld gaat dat vrij lastig). Je zult dus katten- of hondenspeeltjes (of andere soorten speeltjes) in huis moeten halen. Het is handig om hierbij te denken aan de leeftijd en het type dier dat je hebt. Als je een kleine pup krijgt, is het bijvoorbeeld niet zo handig om een touw te kopen om hiermee trek spelletjes te doen. De pup zijn of haar tandjes zijn hier dan nog niet tegen bestand, deze moeten eerst een beetje groeien en volharden. Dat kun je onder andere stimuleren met kauwstaafjes of een stok of iets dergelijks.

Aandacht en geduld

Daarnaast is het nog van groot belang dat je voldoende aandacht en geduld hebt voor je nieuwe beestje. Jij moet er misschien aan wennen dat je opeens een maatje hebt in huis en je kunt het heel leuk hebben, maar hij of zij moet hier ook aan wennen. Een compleet nieuwe, nog niet vertrouwde omgeving. Dat is even lastig en daarom kan raar gedrag voorkomen. Wel is het belangrijk dat dit rare of slechte gedrag niet gestimuleerd wordt en dat je zorgt dat dit er niet in blijft zitten. Ook zul je moeten kiezen voor het aandachtig omgaan met het dier, dan krijg je de beste band.