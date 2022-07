Wat moet het Nederlands Elftal doen om succesvol te blijven in 2022?

Je kunt stellen dat het leven van een Oranje supporter niet altijd eenvoudig is geweest de afgelopen tien jaar. Het Nederlands Elftal heeft dan wel de laatste vier gehaald tijdens de WK’s van 2010 en in 2014 – waarbij ze in 2010 tweede werden – maar daar staat wel tegenover dat de ploeg zich niet wist te kwalificeren voor Euro 2016. Dit ondanks het feit dat Oranje was ingedeeld in een groep waarvan drie landen het eindtoernooi wél zouden bereiken. Ook lukte het Nederland niet om zich te kwalificeren voor het WK in Rusland in 2018. Hoewel ze zich wel wisten te kwalificeren voor Euro 2020, én daarbij de laatste zestien wisten te bereiken, werd het elftal er vervolgens wel uitgeschopt door een nogal doorsnee Tsjechisch elftal.

Uitgaande van bovenstaande is het verstandig om enigszins voorzichtig te zijn over de kansen van het Nederlands Elftal na de groepsfase tijdens het WK 2022. Toch zou het ook getuigen van een pessimistische blik wanneer we stellen dat ze helemaal geen kans maken. Het team loopt over van het talent en als je kijkt naar de recente resultaten in de Nations League, dan geeft dat aan dat ze wel in staat zijn om te presteren op een hoog niveau. Maar dan moet het wel allemaal op een bepaald moment samenvallen. Dus uitgaande van het optimistische scenario, waar moeten we dan op hopen de komende zes maanden?

Virgil van Dijk moet fit blijven

Haal je Virgil van Dijk uit je opstelling, dan is je team meteen verzwakt. De ex-Groningen verdediger wordt niet voor niets de beste verdediger ter wereld genoemd. Je kunt dat soort spelers niet zomaar even vervangen. Door een blessure moest Van Dijk Euro 2020 missen en hierdoor was de ploeg aanzienlijk zwakker. Als hij opgesteld staat tegen Senegal in november, dan zullen bezoekers van premium-promotiecode.nl merken dat de odds aanmerkelijk gunstiger zijn wat betreft de kansen van Oranje op komend WK. Samen met Matthijs de Ligt vormt hij een van de sterkste verdedigingen van het toernooi. En dat is een geweldige uitgangspositie.

Ryan Gravenberch moet zijn draai vinden bij Bayern

FC Hollywood heeft deze zomer twee Nederlandse voetbalsterren aan zijn Walk of Fame toegevoegd. Net zoals de van Juventus overgekomen De Ligt is de enerverende middenvelder Gravenberch afkomstig van Ajax. Nederland heeft dus niet alleen defensief sterke spelers maar ook aanvallend. Mits hij voldoende speeltijd krijgt bij Bayern en hetzelfde laat zien als hij bij Ajax heeft gedaan, zou Gravenberch wel eens de speler met de X-factor kunnen zijn tijdens belangrijke wedstrijden. Nu Leon Goretzka de start van het seizoen aan zich voorbij moet laten gaan, krijgt het jonge talent zijn kans om al vroeg in het seizoen zijn kunsten te laten zien.

Engeland moet Groep B winnen

Nederland zou de winnaar van Groep A moeten kunnen worden met Qatar, Senegal en Ecuador als tegenstanders. Dat houdt in dat ze het daarna op zouden moeten nemen tegen de nummer twee van Groep B in de tweede ronde. Ervan uitgaande dat Engeland winnaar wordt van zijn groep, zou die tegenstander Wales, de VS of Iran kunnen zijn. Allemaal niet heel slechte ploegen, maar wel landen waar Oranje met gemak van moet kunnen winnen. Slaagt Engeland er echter niet in de groep te winnen, dan zou Nederland-Engeland een voor de hand liggend scenario zijn en dat willen we liever niet zo vroeg in het toernooi.

Natuurlijk heb je als je wereldkampioen wilt worden wel wat meer geluk nodig dan dit, maar het zou zeker een goed begin zijn.