Wat moet je doen als je zelf je huis verkoopt?

Je woning zelf verkopen klinkt misschien spannend, maar het is eigenlijk makkelijker dan je denkt. Er zijn echter wel een aantal zaken die je goed moet regelen om de verkoop tot een succes te maken. Onder je woning zelf verkopen verstaan wij het verkopen zonder gebruik van een makelaar. Tegenwoordig zijn er ook manieren om je woning zelf te verkopen met behulp van bijvoorbeeld HuisHunters. Door de woning zelf of via HuisHunters te verkopen bespaar je duizenden euro’s aan makelaarskosten. Hier lees je wat je moet doen als je zelf je huis gaat verkopen.

Huis zelf verkopen zonder makelaar

Er zijn steeds meer verkopers die ervoor kiezen om hun woning zonder makelaar te verkopen. Er zijn diverse redenen waarom je je woning zou willen verkopen zonder de tussenkomst van een makelaar. Het grootste voordeel van je woning zelf verkopen is dat je de woning gratis kunt verkopen, waardoor je geen duizenden euro’s kwijt bent aan makelaarskosten. Een steeds populairdere manier van zelf je huis verkopen is via een platform als HuisHunters. HuisHunters bemiddeld bij de verkoop van woningen in heel Nederland. Op deze manier kun je je woning snel, goed en gratis verkopen zonder makelaar.

Stappen zelf je huis verkopen

Er zijn een aantal stappen die doorlopen moeten worden als je zelf je huis gaat verkopen:

Gewenste vraagprijs vaststellen Gewenste transportdatum bepalen Verkoopklaar maken Foto’s maken Energielabel aanvragen Te koop aanbieden Bezichtigingen verzorgen Onderhandelen Koopovereenkomst (laten) opstellen en ondertekenen Notaris voor de overdracht

Na het doorlopen van deze stappen is de woning succesvol verkocht. HuisHunters kan je helpen door de woning gratis te verkopen binnen hun eigen netwerk. Een prettige bijkomstigheid is dat er een officiële koopovereenkomst wordt opgesteld. Met behulp van HuisHunters bereik je een grotere doelgroep en hoef je je niet bezig te houden met het juridische gedeelte van de verkoop. Op deze manier kun je je woning snel, goed en gratis verkopen.

Waarom zou je je huis zelf verkopen?

Het kan interessant zijn om je woning zelf te verkopen. Veel mensen hebben negatieve ervaringen met makelaars. Daarbij komt kijken dat je ook nog eens duizenden euro’s kwijt bent aan makelaarskosten. Zelf je woning verkopen wordt dan ook steeds populairder. Er zijn diverse redenen om je huis zelf te verkopen:

Het bespaart duizenden euro’s aan makelaarskosten

Het is makkelijker dan je denkt

Je kan je woning gratis verkopen via HuisHunters

Je weet zelf alles over je eigen woning

Waarom zou je je huis via HuisHunters verkopen?

Je huis verkopen via HuisHunters gaat vrijwel hetzelfde als een reguliere verkoop, maar dan is de verkoop geheel gratis. De woning wordt niet openbaar aangeboden, maar binnen eigen netwerk. Het voordeel hiervan is dat de doorlooptijden een stuk korter zijn en dat er geen professionele foto’s nodig zijn voor de verkoop. Nadat er overeenstemming is bereikt met een partij zal er een officiële koopovereenkomst opgesteld worden. De koopovereenkomst is het document waarin alle afspraken tussen koper en verkoper worden vastgelegd. Hierin moet alles kloppen anders kan dat later voor problemen zorgen, daarom is verstandiger om dit door een professional te laten doen. Verkopen via HuisHunters is voor iedereen die zijn woning snel, goed en gratis wilt verkopen. Meld hier je woning vrijblijvend en kosteloos aan.

Tips om je woning zelf te verkopen

Zorg voor een goede voorbereiding: verzamel relevante documenten met betrekking tot de woning en zorg voor een geldig energielabel.

Maak de woning verkoopklaar: ruim zoveel mogelijk spullen op zodat alle ruimtes goed zichtbaar zijn.

Maak voldoende foto’s: zorg dat elke ruimte in de woning goed zichtbaar is.

Bedenk hoe je de woning gaat aanbieden: dit kan op diverse websites, maar je kan ook gebruik maken van het netwerk van een bemiddelaars als HuisHunters.

Maak gebruik van gratis hulp: een bemiddelaar verzorgd de verkoop geheel gratis, dus maak hier gebruik van.

Een woning kan je dus gemakkelijk zelf verkopen zonder makelaar. Een verkoop via HuisHunters wordt steeds populairder, aangezien je hier zelf je woning gratis kunt verkopen. Hierdoor bespaar je duizenden euro’s aan makelaarskosten. Meld hier je woning vrijblijvend en kosteloos aan als je je woning snel, goed en gratis wilt verkopen.