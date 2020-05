Wat ’n Kunst Festival door coronacrisis verplaatst naar 2021

RODEN – Het doorgaan van het festival Wat ’n Kunst op 4, 5 en 6 september was steeds onzeker. Reden is de coronacrisis die het land in z’n greep houdt. Op dit moment zijn evenementen tot 1 september verboden. De stuurgroep van Wat ’n Kunst heeft half een mei een besluit genomen over het uitstellen van het festival omdat ze weinig mogelijkheden zien voor het zodanig organiseren van een festival, dat dit binnen de 1,5-metersamenleving past.



De stuurgroep, die samengesteld is vanuit Kunstencentrum K38, stichting Kunstmomenten en De Culturele Kring Roden wilde eerst de volgende persconferentie van het kabinet afwachten, voordat ze een besluit namen. Er lagen voor de organisatie van Wat ’n Kunst twee opties op tafel.



Mochten evenementen na 1 september niet worden verboden, dan moest de organisatie kijken of het festival in kleinschalige vorm toch kon worden georganiseerd binnen de 1,5-meterregels van het kabinet. Het ging daarbij vooral om het onderdeel ‘De Verbinding’, een theatraal podium programma, met topmusici, kunstenaars en verhalenvertellers, ter herinnering aan 75 jaar vrijheid. De andere programmaonderdelen, met masterclasses, het concert, podiumprogramma’s en kunstdemonstraties waren al in beeld om doorgeschoven te worden naar 2021.



De andere optie was om het festival in z’n geheel te verplaatsen naar het eerste weekend van september 2021. De organisatie verwacht dan ook maatregelen te moeten nemen om voldoende afstand tussen de mensen in het publiek te houden, maar er is dan meer tijd beschikbaar om na te denken hoe het festival dan vorm kan krijgen.

Al met al is er nu besloten om het festival in het geheel te verplaatsen naar het eerste weekend van september in 2021. De kans dat ook het programma “de Verbinding” hierin meegenomen wordt is groot. Omdat het programma deels gevuld wordt met de “highlights” van activiteiten in het kader van “75 jaar vrijheid”, waarvan een aantal nu ook wordt doorgeschoven, zal dit waarschijnlijk ook tijdens de editie 2021 van het Wat ’n kunstfestival plaats vinden.

De Kunst & Cultuurprijs en de Talentprijs in de gemeente Noordenveld worden dit jaar wel uitgereikt. Dat gebeurt wel tijdens een aangepaste prijsuitreiking. De Kunst- & Cultuurprijs is bedoeld voor iemand of een organisatie die zich uitzonderlijk inzet of heeft ingezet om de belangstelling voor en de beoefening van kunst en cultuur in de gemeente te vergroten. De Talentprijs is voor jongeren of juist late starters die een uitzonderlijke prestatie leveren en een bijzonder talent laten zien/horen. Tot 31 mei kunnen door iedereen nog kandidaten voor deze prijzen worden voorgedragen. www.kunstencultuurprijs.nl.