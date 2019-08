Wat ’n Kunst – Muziek en kunst op de baan

Zaterdagmiddag, vanaf 13.00 uur staat de Albertsbaan in Roden volledig in het teken van het maken van kunst en muziek. Diverse kunstenaars zijn aan het werk en u kunt direct zien hoe hun kunst gemaakt wordt. En natuurlijk kunt u ook bij hen terecht met u vragen. Dit jaar ligt het accent op het werken met natuurlijke materialen. Zo ziet u de kunstenaars Arjanne Oversier, Anita Hoekstra, Jolande van Luijk, Debbie Kolling en Jehannes Hibma aan het werk. Opnieuw laat Tanja Hommes zien hoe ze levende modellen beschildert en aan het eind van de middag zal deze kunstvorm getoond worden op het podium. Rudi Hermans doet ook aan bodypaint, maar deze middag vooral op auto bodies. Mocht u uw auto nog willen voorzien van een mooie beschildering, laat dat dan weten via info@watnkunst.nl. Wie weet wil Rudy uw auto deze middag onder handen nemen.

De schilders van het Drents portret gaan elkaar weer bestrijden in de spectaculaire portretbattles. En u kunt model staan en een aantal prachtige portretten van u zelf bemachtigen.

Op het plein kunt u ook de resultaten zien van het scholenproject “Roots”, dat onder leiding van kunstenaars Jantine Koppert en Sjouke Bouius op diverse scholen heeft plaats gevonden. Tekeningen, schilderijen, filmpjes, tuintjes, interviews, over hoe de jeugd kijkt naar hun eigen dorp, hun “roots”.

De deelnemers van deze middag zijn:

De schilders van het project “Drents Portret” met portret schilderen en een battle

Tanja Hommes, bodypaint als kunst

Rudi Hermans airbrush kunstenaar (auto’s)

Jolande van Luijk, fibreations, textiele werkvormen

Arjanne Oversier, natuurlijke materialen

Derek Scholte, assemblage kunst

Anita Hoekstra, natuurlijke materialen, florale kunst

Debbie Kolling, florale Kunst

Jehannes Hibma, beeldhouwer

Teken en Schildergroep Roden

Schoolproject Roots, mmv Jantine Koppert en Sjouke Bouius

Info stands: theater Roden, CKR, Kunstencentrum K38, stichting Kunstmomenten en de Culturele Raad Norg

Naast de kunst is er deze middag ook veel aandacht voor muziek. Opnieuw zal de bekende brassband uit Oenkerk aanwezig zijn om u te laten genieten van hun muziek. Ze zullen ook de begeleiding van Marike voor hun rekening nemen. Daarnaast is de sensatie van “the Voice Kids”, Robin Tinge uit Zevenhuizen, deze middag in de koepel aanwezig.

Het koepelprogramma ziet er als volgt uit:

13.00 uur: Opening festival

13.15 uur: Brassband Oenkerk

14.00 uur: Solo optreden Robin Tinge ( finalist Kids Voice)

14.25 uur: Brassband de Bazuin o.a. met Marike

15.00 uur: Portret Battle

15.15 uur: Solo optreden Robin Tinge

15.35 uur:` Portret Battle

16.00 uur: Brassband de Bazuin

16.15 uur: Brassband de Bazuin en Marike

16.45 uur: Presentatie bodypaint modellen

17.00 uur: EINDE PODIUM PROGRAMMA

INFO ARTIESTEN:

Robin Tinge

Wie kent hem inmiddels niet, de 15-jarige Robin Tinge uit Zevenhuizen. Onlangs greep hij net naast

De overwinning van de Voice Kids, maar ondanks dit heeft hij een platencontract gekregen.

Platenmaatschappij Juice Junk Records wil Robin de kans geven om zich te ontwikkelen en heeft hem

daarom een contact aangeboden voor een single en een clip. Robin’s vader Eddy heeft een nummer

voor de jonge jongen uit Zevenhuizen geschreven en de platenmaatschappij doet er alles aan om

deze single tot een groot succes te brengen. Van de single, met de naam ‘Fake your birthday’, is ook

een videoclip gemaakt. De muziekclip gaat over dat elke dag een feestje moet zijn. Mocht er geen

reden tot een feestje zijn, dan moet je, volgens het liedje, net doen alsof je jarig bent. Een muziekje

opzetten en helemaal losgaan. Via Spotify en YouTube kan men de videoclip bekijken. De primeur

van de single is inmiddels al geweest. Op het Muziekkids Festival in Hilversum mocht Robin zijn single ten gehore brengen aan de vele bezoekers. Bij dit festival waren onder andere artiesten als Kenny B en Van Velzen aanwezig. Een prachtige belevenis dus voor Robin. Sinds de Voice Kids staat het leven van Robin overigens in een stroomversnelling. De jongen uit Zevenhuizen krijgt regelmatig aanvragen voor optredens, festivals of het promoten van een bekend make-up merk.

Brassband De Bazuin Oenkerk

De Bazuin is regelmatig Nederlands Brassband Kampioen! De Bazuin komt op festivals en concoursen uit in de hoogste afdeling. Als concertband bij uitstek is de band thuis op elk podium. Bijzonder is dat de band onder leiding van dirigent Klaas van der Woude voor elke gelegenheid een programma op maat samenstelt. De ingrediënten komen dikwijls uit het klassieke repertoire, maar de band speelt even gemakkelijk (eigen interpretaties van) werken uit musicals en de popmuziek. Lichtvoetigheid en verrassing kenmerken elke uitvoering.



Brassband De Bazuin Oenkerk is geen professioneel gezelschap, maar dat blijkt bepaald niet uit het niveau waarop de band presteert. De getalenteerde musici van de band komen allemaal uit (de omgeving van) Fryslân. In de afgelopen jaren maakte de band naam met succesvolle samenwerkingen met vermaarde zangers, zangeressen en instrumentale professionals. Denk aan Ellen ten Damme, Karin Bloemen, Iris Kroes, Jan Vayne, het Rosenberg Trio, Brigitte Heitzer en regionale artiesten als Piter Wilkens, en Gezina van der Zwaag.

Marike Schepers:

Marike Schepers is geboren op 9 april 1975. Muziek maken is voor haar altijd een gegeven geweest. Zingen en ook dansen ware haar grote passies. Vanaf haar zestiende is Marike begonnen met zingen in bandjes en toen ze met haar familie kwam wonen en werken in een bluescafé kreeg ze helemaal in de gaten wat muziek beleven was.

Eigentijdse liedjes, op een eigen wijze gezongen. Marike’s stijl laat zich het beste omschrijven als een mix van pop, soul en jazz met een vleugje latin. Haar opleiding aan het conservatorium in Groningen en de daarna opgedane ervaring in diverse combo’s en bands hebben hieraan ten grondslag gelegen. Marike zingt momenteel in bigband Want2Swing in Assen en is bezig met haar eigen band rondom de liedjes die zij zorgvuldig uitkiest en met een Marikesausje naar haar hand zet.