Wat ’N Kunst pakt uit op Havezate Mensinge

Drie dagen lang kunst, cultuur, muziek en grote namen op het Wat ’N Kunst festival

RODEN – Het fameuze kunstfestival in Roden gaat door! Tot grote opluchting van de organisatie die het feest vorig jaar door het welbekende virus aan haar neus voorbij zag gaan. Anders dan andere jaren wordt het Wat ’N Kunst festival niet op de Albertsbaan gehouden, maar rondom het landgoed van Havezate Mensinge, laat Leo van der Heiden weten. Op 3,4 en 5 september staat alles in het teken van kunst en cultuur in de gemeente. Grote namen als Club Classique, Ellen ten Damme, Patricia Suer, Myron Hamming, brassband Oenkerk moeten het publiek vermaken. Ook is het de bedoeling dat de prijswinnaars van vorig jaar worden geëerd met de Wat ’N Kunstprijs en Talentprijs.

De keuze voor Havezate was om twee redenen, begint Leo. ‘Mocht het zo zijn dat er een beperkt aantal mensen mag komen, is dat op de Albertsbaan niet te controleren. Daarvoor heb je een afgesloten ruimte nodig. Een andere reden is de tijdelijke vestiging van de Jumbo aan de Albertsbaan. Dat is druk. Je komt hoe dan ook in de problemen met verkeer.’ Het festival is zeker niet in kleinere vorm, benadrukt Leo van der Heiden. ‘We hebben een uitgebreid programma. Op vrijdag 3 september zijn er workshops en masterclasses met bekende kunstenaars, schilders, dichters en musici waar jong en oud aan deel kan nemen. Op zaterdag 4 september worden demonstraties georganiseerd, waarin ‘live’ kunst gemaakt wordt. Havezate Mensinge wordt dan de plek om kennis te maken met kunst in al z’n vormen. En deze activiteit aangevuld met een groot podium met aansprekende muziekactiviteiten en liveoptredens van onder andere Ellen ten Damme. Ze heeft toegezegd dat ze naar Roden komt. Daar zijn we uiteraard erg blij mee.’

Ook het zaterdagavondprogramma dat luister naar de toepasselijke naam ‘De Verbinding’ liegt er niet om. Club Classique komt voor het eerst naar Roden, weet Van der Heiden te vertellen. Er worden verhalen verteld die alles te maken hebben met Noordenveld. Die verhalen worden opgeluisterd met muziek. Een uniek project dat afgelopen jaar door Club Classique niet in de theaters gespeeld kon worden en op het grote podium in Roden voor het eerst in de openlucht zal plaatsvinden. Zaterdag worden ook de Kunst & Cultuur-prijs en de Talentprijs uitgereikt. Aanvankelijk wilden we dat met een huisbezoek doen, maar daar hebben we toch vanaf gezien. De winnaars verdienen een podium, daar is dit festival juist voor bedoeld: mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor kunst en cultuur in de gemeente in het zonnetje zetten. Dat gaan we dit jaar helemaal goed maken.’ De genomineerden voor de Kunst & Cultuur-prijs zijn: Minka Zaal van zangschool het Stempalet uit Peize, schilder Marijtje van der Veen uit Huis ter Heide, Ina Reynders van stichting Amonet (bekend van de Worteldagen en Folly Art) en Ton le Coultre bekend van haar blokfluitschool en de Mariahoeve concerten. Voor de Talentrijs zijn de Roden Girl Choristers en de jonge schilder David Hut genomineerd.

Op zondag 5 september wordt de grote kunstmarkt gehouden, een markt waar ook gerenommeerde kunstenaars aan deelnemen. De belangstelling voor deze markt is tot nu toe zo groot dat het een vast onderdeel van het festival is geworden. De organisatie verwacht zo’n zeventig standhouders te kunnen noteren voor de markt. Ook op zondag is er volop muziek. Wie mee wil doen aan een van de workshops of aan de kunstmarkt of meer informatie wil, kan de website www.watnkunst.nl bezoeken. Ook zal er dit weekend volop aandacht zijn voor het bijzondere landgoed en het museum Havezate Mensinge.

Het bestuur van de stichting Wat ‘N Kunst is blij dat ze met de voorbereidingen voor dit mooie festival kunnen starten en het is er van overtuigd dat het kan gaan in september. Met ondersteuning van de gemeente Noordenveld, de Provincie, het Prins Bernard Cultuurfonds, en de sponsoren Socio Company, Rabobank, De Krant. Mijn Makelaar en Havezate Mensinge moet het zeker lukken om Roden na de vakantie weer een groots festival te bieden, waarin zeker ook een rol is weggelegd voor de Rôner Horeca.