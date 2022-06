Wat zijn de voordelen van een hometrainer?

De laatste jaren is thuis sporten enorm in populariteit toegenomen. Denken aan je eigen gezondheid is hierdoor makkelijk te combineren met een dag thuiswerken en voor de kinderen zorgen. Een van de favoriete fitnessapparaten om aan te schaffen is de hometrainer. Hometrainers zijn er in verschillende uitvoeringen. Van beginner tot hometrainers die uitgerust zijn voor professioneel gebruik. Welke fitness fiets is geschikt voor jou? En waarom is de hometrainer een goede aanschaf? In dit artikel behandelen we enkele voordelen van een hometrainer voor thuis.

Effectieve conditietraining

Een goede conditie is belangrijk om je overdag energiek te voelen. Weinig energie kan resulteren in lusteloosheid, moeheid, somberheid en zelfs depressie. Met een hometrainer werk je op een effectieve manier aan je conditie. Tijdens het fietsen wordt je hele lichaam in beweging gezet. Je hart en longen voeren onder druk zuurstof naar je organen. Dit zorgt voor een sterker hart, betere longfunctie en een gezond uithoudingsvermogen. Na het trainen op de hometrainer zul je je dan ook energieker voelen dan voorheen!

Makkelijk afvallen

Heb je als doel om af te vallen? Gezonde voeding en voldoende bewegen is dé formule om je gewicht op peil te houden. Een hometrainer is daarbij een perfect middel om dit doel te realiseren. Fietsen is geen belastende training. Dat wil zeggen dat er tijdens het fietsen geen extra gewicht op je gewrichten komt te liggen. Uiteraard kun je op een hometrainer verschillende trainingsschema’s volgen. Deze schema’s variëren in intensiteit ten opzichte van het uithoudingsvermogen. Hoe langer en zwaarder de conditietraining is, hoe meer kilo’s je uiteindelijk zult afvallen. Al bij een lage hartslag kun je met de juiste duurtraining gewicht verliezen. Sommige hometrainers hebben een ingebouwde hartslagmeter in de handvatten van de fiets. Zo weet je gelijk hoe jouw lichaam op de training reageert. Start met een prettig tempo en probeer zo’n drie keer in de week te trainen om zichtbaar af te vallen.

Duurtraining spaart gewrichten

Zoals hierboven al even werd aangestipt, is een hometrainer bij uitstek geschikt om duurtrainingen op uit te voeren. Hier ligt de aandacht op de verbetering van de conditie, en niet op het belasten van het lichaam zoals bij krachttraining. Tijdens het fietsen maak je een trapbeweging die niet zwaar op je spieren en gewrichten drukt. De kans op blessures is met het gebruik van een hometrainer klein. Een fitness fiets is hierdoor zeer geschikt voor mensen met een hoog bmi, reuma, langdurige blessures en oudere mensen. Voor deze groep zijn er zelfs hometrainers ontwikkeld met een lage instap! Iedereen kan met een hometrainer de spieropbouw in het lichaam langzaam herstellen. Je lichaam wordt zo krachtiger, zonder dat je het overbelast.

Hometrainers heb je in alle soorten en maten

Hometrainers zijn een uitstekende aanschaf voor de beginnende sporter. Het lichaam raakt niet overbelast, en je bepaalt zelf wanneer je van je fiets stapt. Veel hometrainers beschikken over een trainingscomputer waarmee je een gepaste training uit kunt zoeken. Zo bouwt je lichaam langzaam conditie en kracht op, en werk je toe naar je doel. Ook voor gevorderden is een training op een hometrainer onmisbaar. Hieronder vind je een lijstje met de beste hometrainer fiets voor beginners en experts.

Hometrainers voor beginners

FitBike Ride 2. Deze fiets is gemaakt om af te vallen en tegelijkertijd je conditie te verbeteren. De hometrainer maakt geen geluid, en de trapbeweging is soepel waardoor je geen blessures krijgt. De FitBike Ride 2 is voorzien van de belangrijkste specificaties, zoals een tablethouder en een stabiel frame. Hierdoor is de fiets betaalbaar en geschikt voor de beginnende sporter.

Tunturi FitCylcle 30. Een goed instapmodel is de Tunturi FitCycle 30. De fiets is voorzien van ingebouwde hartslagsensoren, een ergonomisch zadel en helder display. Met een prijs van nog geen € 200 is het een koopje voor als je met sporten gaan beginnen.

Hometrainers voor experts

FitBike Ride 5. Een hometrainer van hoge kwaliteit is de FitBike Ride 5. De fiets is uitgerust met achttien trainingsprogramma’s. Er zijn hartslagsensoren ingebouwd en het is zelfs mogelijk om jouw eigen trainingsschema te ontwerpen. De fiets heeft een sterk, stabiel frame en is voorzien van een prettig gelzadel. Ideaal voor de gevorderde sporter die toe is aan intensieve trainingen!

Nautilus U626. Deze geavanceerde hometrainer is van veel technologische snufjes voorzien. Zo kun je het apparaat koppelen aan de compatible app op je smartphone of tablet en je voortgang bijhouden. Het frame is zeer stabiel en gericht op intensief gebruik. Daarnaast biedt de computertraining ruimte aan vier verschillende sporters. Handig voor als je meer ervaren sporters in huis hebt!

VirtuFit HTR 3.0i Zoek je als ervaren sporter een fiets met veel trainingsprogramma's? De VirtuFit HTR 3.0i is uitgerust met maar liefst 37 trainingen. Je kunt de hometrainer aansluiten op Zwift om nog meer trainingsschema's te volgen. De fiets is daarnaast voorzien van hartslagsensoren, een bidon- en tablethouder en een lage instap. Zeer geschikt voor ervaren sporters op leeftijd, of als je moet revalideren.

Hometrainers met handige extra’s

Behalve hometrainers voor beginnende en ervaren sporters, zijn er ook fietsen te koop speciaal voor senioren en voor mensen die willen revalideren. Heb je niet veel ruimte in je woning? Ook hier zijn speciale hometrainers voor.

FitBike Senator Plus. Met een lage instap en verstelbaar zadel is deze hometrainer zeer fijn in gebruik voor senioren en mensen die slecht ter been zijn. Het frame is stabiel en de fiets heeft maar liefst twaalf trainingsprogramma’s. Het enige nadeel is dat deze hometrainer vrij prijzig is.

Gymost Turbo R11. Een hometrainer met een rugleuning? Niet iedere sportliefhebber is in staat om te fietsen zonder rugsteun. Voor deze mensen biedt de Gymost Turbo R11 zeker uitkomst! De fiets is ergonomisch, een lage opstap en zeer stabiel. De hometrainer kan bovendien tot 150 kilo dragen.

Xterra SB2.5 Voorzien van een rugleuning, lage instap, 24 trainingsprogramma's en geïntegreerde speakers, is de Xterra SB2.5 een prima keus voor wie moet revalideren. De stoel is verstelbaar voor een fijne training.

VirtuFit iConsole HTR 2.1. Deze hometrainer is speciaal ontworpen voor lange mensen. Dankzij het ergonomische frame, 24 trainingsprogramma's, 32 weerstanden en een compatible app kunnen zij thuis optimaal trainen.

VirtuFit iBiking iConsole. Als je niet veel ruimte hebt in jouw woning, biedt een opvouwbare hometrainer gegarandeerd uitkomst! De VirtuFit iBiking iConsole kun je na gebruik opvouwen en wegzetten. Opvallend is dat deze hometrainer bijzonder stabiel staat. Het is uitgerust met hartslagsensoren, en meet daarnaast afstand en calorieverbranding. Je kunt de fiets aansluiten op een bijbehorende app.

Veilig en makkelijk trainen

Thuis sporten met een hometrainer biedt nog meer voordelen. Het is veilig en je wordt niet gehinderd door slecht weer. Je kunt bovendien op ieder tijdstip trainen en sporten combineren met je werk. Tot slot kun je tijdens het trainen gemakkelijk iets anders doen: Netflixen bijvoorbeeld!