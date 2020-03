Waterbasketbaltoernooi brengt strijd en plezier naar Roden

RODEN – Afgelopen zaterdag vond weer een regionaal waterbasketbaltoernooi plaats in Zwembad de Hullen te Roden. Burgemeester Klaas Smid verrichte de aftrap, waarna zes teams het tegen elkaar opnamen. Twee van die teams kwamen uit Meppel, twee uit Assen en twee uit Roden. De winnaar, Bartje 1 uit Assen, mag zich opmaken voor de Nederlandse Kampioenschappen. GSv Roden 1 werd knap derde.

Waterbasketbal is de eerste teamsport in het water voor mensen met een beperking. Het is een combinatie van waterpolo en korfbal, maar het heeft zijn eigen karakter. Eind jaren 70 zijn twee bestuursleden van GSV Roden, Cees Kuiper en Auke de Vries, bezig geweest om het waterbasketbal als een collectieve sport voor gehandicapten van de grond te krijgen. Mede dankzij de Rotaryclub Roden-Leek is er op 16 oktober 1982 in Roden een nationaal toernooi gehouden waaraan 22 teams deelnamen.

Iedereen met een beperking die kan zwemmen, kan deelnemen aan deze sport. Mannen en vrouwen kunnen deelnemen in een gemend team. Er wordt geen onderscheid gemaakt in beperkingen, leeftijd en geslacht. Deze teamsport is geschikt voor jong en oud. Tevens mag elk team een validespeler in zijn basisopstelling hebben.

Doel van het spel is om de bal in de drijvende basket van de tegenstander te werpen en daarbij te verhinderen dat die tegenpartij een punt scoort.