RODEN – Sinds Koninginnedag over is gegaan in Koningsdag, zit het met het weer vaak niet mee. Is het op 30 april dan altijd beter weer dan op de 27ste? Nee, dat niet. Maar feit blijft dat het dit jaar weer eens niet meezat. Koud en nat was het. Maar: er werd wél gelachen. Want weer of geen weer, er liepen weer genoeg blije kindersnuitjes rond in Roden. Een grote glimlach, een geschminkte vlag op de wang en lekker dansen: daar kan geen zonneschijn tegenop!