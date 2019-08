Waterkwaliteit Leekstermeer prima

NOORDENVELD/LEEK – De gemeente Noordenveld ontving vragen over de kwaliteit van het Leekstermeer en het eventueel aanwezig zijn van de ziekte van Weil. Op dit moment is geen directe link te leggen tussen het Leekstermeer en de ziekte van Weil.

Begin juli is er bij de GGD 1 melding geweest van iemand die gezwommen had in het Leekstermeer en ziek geworden was. Dit bleek later om de ziekte van Weil te gaan. Deze persoon zwom ook in andere wateren, waardoor er niet direct een link te leggen is met het Leekstermeer.

Sinds de melding van begin juli zijn er bij de GGD geen andere meldingen meer binnengekomen.

Waterkwaliteit wordt periodiek gecontroleerd

Het Leekstermeer is officieel geen zwemwater, maar wordt wel door recreanten als zwemwater gebruikt. Daarom wordt de waterkwaliteit wel gecontroleerd. Dit wordt twee wekelijks gedaan door het Waterschap Hunze en Aa’s. De resultaten van de controle publiceren wij op onze website. Bij de afgelopen metingen was de waterkwaliteit goed. Zwemmen in open water blijft wel altijd voor eigen risico.