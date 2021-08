Waterman onderneemt actie tegen de grote waternavel

TOLBERT – Inwoners van de straat Waterman in Tolbert zien het probleem van de grote waternavel ieder jaar groter worden in de Tolbertervaart. In grote delen van Nederland groeien kanalen en sloten dicht met dit woekerende plantje, dat de inheemse waterplanten verstikt en het dierlijk leven in het water bedreigt. Om de grote waternavel te bestrijden is het van belang op tijd te zijn en grondig te werk te gaan. Veel werk wordt voorkomen door vroegtijdse signalering en grondige verwijdering. Wie te laat is moet een heel karpet verwijderen en wanneer kleine stukjes achterblijven komt de plant volgend jaar weer terug, met alle gevolgen van dien.

Daarom hebben enkele bewoners van de Waterman hun mouwen opgestroopt en zijn in een klein bootje de Tolbertervaart opgegaan om de grote waternavel te bestrijden. Het is het tweede jaar op rij dat zij dit doen. Ze verwijderen de lange slierten met wortel en al uit het water, waarbij ze de talrijke bloedzuigers, het vele kroos en soms zelfs een nat pak trotseren. Zij verzamelen de planten in zakken, die op de kant op een bult worden gegooid, zodat de gemeente het kan verwijderen. Tegelijkertijd wordt afval dat in het water drijft afgevoerd.

Iedere twee weken gaan de inwoners met het bootje langs de oevers van de Tolbertervaart om de plant met de hand te verwijderen en zo te voorkomen dat het zich hier verder verspreid. Ook vanaf de kant wordt de plant uit het water gehaald. De inwoners hopen dat hun initiatief navolging krijgt, zodat iedereen gezamenlijk de grote waternavel de baas wordt.