Wat’n Kunst laat zich niet uit het veld slaan door nieuwe coronamaatregelen

‘Met de coronamaatregelen zoals die nu zijn kunnen we het festival organiseren’

RODEN – Veel evenementen gaan door de aangescherpte coronamaatregelen deze zomer niet door, maar dat geldt niet voor het festival Wat ’n kunst. Dat gaat vooralsnog gewoon door, zij het met enige aanpassingen.

‘Het festival kon sowieso niet in het dorp worden georganiseerd,’ zegt Piet van Houten, die verantwoordelijk is voor de programmering van het festival. ‘De Albertsbaan is niet geschikt voor crowd control en vanwege de werkzaamheden in de Heerestraat moet het aantal activiteiten in het centrum zoveel mogelijk worden beperkt.’ De organisatie week daarom uit naar Landgoed Mensinge. In eerste instantie zou het festival plaatsvinden op het Jaarbeursterrein, maar omdat dat deels bezet is in het eerste weekend van september is uiteindelijk gekozen voor het terrein rondom de havezate. ‘Het is een mooi terrein, dat deels omringd is door een gracht,’ geeft Van Houten aan. ‘Daarnaast ligt het in elkaars verlengde, doordat in Museum Mensinge een tentoonstelling te zien is met werken van de Haagse School.’

Op vrijdag 3 september kunnen mensen workshops van gerenommeerde kunstenaars als Fokko Rijkens, Sam Drukker en Hendrik Elings volgen. Myron Hamming, de stadsdichter van Groningen, gaat met jongeren aan de slag met poëzie en woordkunst. Op basis van hun teksten wordt vervolgens een graffitikunstwerk gemaakt op de muur tegenover Op de Helte, op de hoek van de Touwslager en de Kanaalstraat. Op zaterdag 4 september kan het publiek genieten van demonstraties en optredens van onder andere Club Classique, Jody Berghuis en Krystl. Dan vindt ook de uitreiking van de kunst- en cultuurprijs plaats, die vorig jaar niet doorging. Tot slot kunnen bezoekers op zondag 5 september weer inspiratie opdoen en kunst kopen tijdens de jaarlijkse kunstmarkt, die muzikaal wordt opgeluisterd door Minka Zaal en haar talentjes van het Stempalet uit Peize.

‘Door de persconferentie van 9 juli verandert er wel weer wat,’ merkt Van Houten op. ‘We waren eerst zeer positief en dachten dat we een vrij normale zomer tegemoet gingen, maar dat valt toch wat tegen.’ Van Houtens collega Leo van der Heiden, voorzitter van Wat’n Kunst, vult aan: ‘We kunnen nu niet alles meer doen wat we aanvankelijk wilden.’

Dankzij de aangescherpte maatregelen gaat de organisatie van Wat’n Kunst op zaterdag waarschijnlijk werken met QR-codes. Rond het podium wordt een deel van het terrein afgezet, waar honderd mensen kunnen zitten of staan. De kunstmarkt op zondag geldt als doorstroomevenement, waar 300 tot 400 bezoekers tegelijk aanwezig mogen zijn. De organisatie huurt een beveiligingsbedrijf in om op zaterdag de QR-codes te controleren en te scannen, op zondag het aantal bezoekers te tellen en alles in goede banen te leiden.

‘Met de coronamaatregelen zoals die nu zijn kunnen we het festival organiseren,’ geeft Van der Heiden aan. ‘We wachten de persconferentie van half augustus af. Als ze daar strengere maatregelen aankondigen, is de kans groot dat we het alsnog moeten annuleren.’ Van Houten vult aan: ‘Dan hebben we nog wel even tijd om eventueel nog dingen aan te passen.’ De organisatie heeft al veel kosten gemaakt, doordat het podium, verlichting, artiesten, digitale schermen en dergelijke al zijn geregeld. ‘Vorig jaar hadden we geluk dat veel leveranciers het begrepen en de kosten kwijtscholden, maar als we het nu voor de tweede keer moeten afzeggen moeten we waarschijnlijk wel betalen,’ denkt Van der Heiden. Het festival is grotendeels afhankelijk van subsidies, doordat de entree grotendeels kosteloos is. Alleen voor workshops moeten deelnemers een bijdrage betalen. ‘Als het niet doorgaat moeten we misschien aan subsidiegevers vragen of ze toch een deel kunnen uit betalen.’

Vooralsnog is dat allemaal niet aan de orde en lijkt het festival gewoon door te gaan. Om alles in goede banen te leiden zijn echter nog wel veel vrijwilligers nodig. Daarbij gaat het onder andere om schoonmakers voor de toiletten en mensen die willen helpen bij het klaarzetten van hekken, tenten bouwen, het neerzetten en afbreken van kramen, de aanleg van stroomvoorzieningen en het brengen van eten en drinken naar artiesten. Ook kan de organisatie eind augustus nog hulp gebruiken bij het plaatsen van borden en het ophangen van posters.

Meer informatie over het festival is te vinden op de website www.watnkunst.nl. Wie mee wil doen met de workshops kan zich nog tot en met 10 augustus 2021 opgeven bij jannekeulrich@gmail.com. Eventuele vrijwilligers kunnen zich aanmelden door een mailtje te sturen naar info@watnkunst.nl.