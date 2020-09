We doen allemaal nog steeds mee

Raad van Noordenveld

Terwijl de coronabesmettingen in Noordenveld sterk stijgen, maakt de Noordenveldse gemeenteraad zich op voor de tweede fysieke vergadering van het seizoen. Net zoals met de voetbalwedstrijden van dit weekend, heb ik zo maar het idee dat het voorlopig de laatste fysieke vergadering kan zijn. Hoe relatief rooskleurig de toekomst er in juni weer uit leek te zien, hoe weerbarstig blijkt de praktijk.

De verwarring rondom het virus begint bizarre vormen aan te nemen. We hebben natuurlijk allemaal hoofdschuddend Famke Louise wat woorden zien stamelen aan de tafel bij Jinek. Een optreden van niks, dat zal u met mij eens zijn, maar ondertussen moeten we beseffen dat de onvrede en het onbegrip van Famke Louise gedeeld wordt door vele Nederlanders. Sommige dingen zijn niet uit te leggen en rieken, zonder het geval Grapperhaus er weer bij te betrekken, naar pure willekeur.

Als de coronacrisis iets pijnlijk duidelijk maakt, dan is het dat de gemiddelde Nederlander zo slim is als de informatie die hij zichzelf verschaft. En het probleem van de huidige tijd is dat iedereen zijn eigen nieuwsselectie kan maken. Wie niet in het coronavirus gelooft zal op internet talloze artikelen tegenkomen die zijn mening onderstreept. Het maakt ons land onzekerder en verdeelder.

Een beangstigende tijd, al is het soms (heel soms) ook smullen. Al grasduinend op Facebook kom je de gekste dingen tegen. Van de week nog beweerde iemand in de comments van een artikel op Facebook, dat het hele virus een farce is. Ze geeft aan zelf getest te zijn en dat ze negatief is bevonden, wat haar sterkt in die bewering. ‘Maar waarschijnlijk wordt die test bij de positieven op gegooid. Puur en alleen om paniek te zaaien’, redeneert ze. Een andere Facebookgebruiker is scherp: ‘Als je niet in het virus gelooft, waarom laat je je dan testen?’ Schaakmat heet dat.

Veiligheidsregio’s en burgemeesters blijven aansturen op alertheid. Zo laat burgemeester Klaas Smid van Noordenveld geen moment aan zich voorbijgaan om inwoners op hun verantwoordelijkheid te wijzen. Zijn communicatie rondom de hele crisis verdient wat mij betreft een pluim, zeker in vergelijking tot de Westerkwartierse burgemeester. Geen onvertogen woord over Ard van der Tuuk, maar waarom mag de burgervader zich niet uitspreken over de crisis die ook in zijn gemeente gaande is? Ik snap heus dat de veiligheidsregio Groningen zoveel mogelijk met één mond wil spreken, maar burgemeesters zijn toch prima in staat zelf ook hun zegje te doen? Dat blijkt wel in Drenthe, waar dit wél gebeurt. En waar dit ook goed gaat.

Communicatie is zeker in de huidige tijd van cruciaal belang. We zijn een halfjaar verder sinds het uitbreken van het coronavirus en we hebben alleen al in Noordenveld meer besmettingen en doden dan na de eerste golf. De komende tijd, wanneer het weer kouder wordt en mensen makkelijker besmet raken, zal wederom het belang van goede communicatie worden blootgelegd. Want mensen snappen steeds minder van het coronavirus, de maatregelen en wat de overheid eraan doet om haar mensen te beschermen. Ik twijfel niet aan de goede intenties, maar anderen doen dat wel. Jip en Janneke-taal, daar gaan we weer, is misschien de beste oplossing. Vertel in heldere bewoording wat je doet, waarom je het doet en wat de eventuele gevolgen zijn als je het niet doet. Op die manier hoop ik dat een grote groep mensen zich niet helemaal af zal zetten tegen de huidige maatregelen en spelregels. Opdat de hashtag #Ikdoenietmeermee straks niet meer meedoet. We doen allemaal mee, of we nu willen of niet.

