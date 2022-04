‘We gaan voor een jaar waarin alle activiteiten weer doorgang kunnen vinden’

Volksvermakers Peize zijn weer los

Peize – “We kijken altijd of we nog weer nieuwe activiteiten kunnen organiseren”, aldus Richard Veurman, voorzitter van Volksvermaken Peize, “maar dit jaar is ons motto vooral een normaal jaar waarin alle activiteiten in ieder geval doorgang kunnen vinden.” Daar kijkt iedereen volgens Veurman naar uit, naar een jaar van volop samen plezier maken.

Dat eerste plezier was er afgelopen weekend. Op zaterdag werden er bij 180 kinderen palmpaasstokken, pakketjes met snoep en versierselen bezorgd. Een dag later maakten de kinderen, begeleid door muziekvereniging Jong Noordenveld, met hun versierde stok een ronde door het dorp.

Het eerstvolgende op het programma is de start van de klootschietcompetitie op 21 april. Op 6 zomeravonden zullen er zo’n 100 mensen verdeeld over meerdere teams gaan strijden om de bokaal. De competitie lag twee jaar stil en Veurman is blij dat ze weer op pad kunnen. “Hoewel er ook wat fanatieke teams zijn is het bovenal een gezellig samenzijn, waarbij de borrel na afloop misschien nog wel het belangrijkste is.”

Ook voor het eerst weer is er de viering van Koningsdag op 27 april, met ’s ochtends de vrijmarkt en daarna de fietstocht. Nieuw dit jaar is het ringsteken op hobbelfietsen. Dit kennen de Peizenaren uiteraard van het zomerfeest, maar omdat het evenemententerrein hiervoor niet zo geschikt is, heeft de vereniging ervoor gekozen dit te verplaatsen naar deze dag.

Ook weer op de kalender staan de avondwandelvierdaagse in mei en de paardenshow in juni. Muziekdorp Peize zal zich weer laten horen op 2 juli tijdens Pais Sonic. Dan zal het evenemententerrein aan de Brinkweg worden omgetoverd tot een festivalplein met 2 podia.

De Zomerfeesten werden twee jaar geleden voor t eerst wat later in augustus georganiseerd. “En dat is ons heel goed bevallen. Zo goed, dat we er dit jaar weer voor hebben gekozen dit pas op de 3e zaterdag te laten plaatsvinden.” Veurman vertelt dat de wens er vanuit de inwoners al langer was. Mensen blijven er niet meer voor thuis en nu zijn de meesten in de loop van augustus vaak al wel weer terug van vakantie. “Eigenlijk heeft corona ons in die zin wat goeds gebracht.” Niet alleen vanwege het tijdstip, maar ook omdat ze naar het evenemententerrein zijn gegaan. Hij merkt op dat met het samenkomen van de horeca op één plek er een andere sfeer ontstaat. “Had je eerder de mensen verdeeld over de verschillende horecalocaties, nu mixt het. Hierover horen we positieve geluiden.”

De vereniging Volksvermaken viert dit jaar een jubileum. Ze bestaat 90 jaar en tijdens de activiteiten zal hier zeker bij stil worden gestaan. “Het zou een optie kunnen zijn om tijdens de Zomerfeesten extra uit te pakken, maar concrete plannen zijn er nog niet.”

Afgelopen jaar kon het feestweekend in november plaatsvinden. En een 3e editie van een dergelijk weekend met diverse artiesten zit zeker in de koker, maar niet dit jaar. In samenspraak met de horeca en de vrijwilligers is besloten dit niet jaarlijks te doen. “Het is mooi en leuk, maar het kost erg veel tijd en energie, vooral qua op- en afbouw. Het moet ook leuk blijven!”

Voor Veurman is het dit jaar z’n laatste jaar als volksvermaker. Hoewel de hoofdreden is dat z’n werkzaamheden in de gemeenteraad toenemen, vindt hij het ook belangrijk om in de vereniging te blijven vernieuwen. Volgend jaar zit hij 16 jaar in het bestuur, waarvan 12 jaar als voorzitter. “Het is goed dat iemand anders dan die rol op zich neemt.” Maar voor eerst geniet hij nog van de club waarin iedereen hetzelfde wil, van het motto dat zij samen het volk willen vermaken. “We gaan op een vriendschappelijke wijze met elkaar om maar durven elkaar ook de waarheid te zeggen en met elkaar scherp te blijven.” Maar waar hij het allermeeste van geniet? “Dat je tijdens activiteiten en evenementen het plezier van mensen terug ziet komen. Dát geeft energie!”