‘We gaan voor een kleurrijk festival’

Gipsy Festival Leek krijgt na twee jaar afwezigheid tóch een vervolg

LEEK – Na twee jaar afwezigheid keert het Gipsy Festival terug in Leek. Organisatoren Laurens Nijenhuis, Willem Wolthuis en Wim Sleeboom brengen wederom veel verschillende stijlen zigeneurmuziek bijeen in Leek. Hun doel? Een uniek festival met een hele eigen sfeer. Zodat ook de komende jaren het Gipsy Festival op het programma blijft staan in Leek.

Gipsy’s. Zigeuners dus. De logische bedenkers van de Zigeneurmuziek, wereldwijd vooral bekend in de vorm van gipsy jazz. ‘Bij gipsymuziek gaat het vooral om de swing’, zegt Willem, zelf een bekende violist en zeer thuis in het zigeunergenre. ‘De muziek is in de jaren ’30 geboren, met Django Reinhardt als één van de aanjagers. De gipsymuziek is in twee soorten onder te verdelen. Je hebt de Hongaarse zigeunermuziek (met jazzviool en gitaar) en je hebt de swingmuziek. Beide stijlen zullen op het festival te horen zijn. We hebben een grote variatie in ensembles, waardoor het denk ik een kleurrijk festival gaat worden.’

Typerend voor de Zigeunermuziek, is dat de drum doorgaans ontbreekt. ‘Dat vind ik persoonlijk fijn. Hierdoor komen andere instrumenten namelijk beter tot hun recht.’ Willem vult aan: ‘De slaggitaar vervangt vaak de drummer. Sowieso worden er in de verschillende gipsyorkesten veel specifieke gitaren gebruikt.’

In 2017 waren Laurens en Willem te gast op het allereerste Gipsy Festival in Leek. Dat festival speelde zich af op Nienoord, ook de plek waar dit jaar het festival zal worden gehouden. ‘Ik was al eens in Frankrijk naar een Gipsy Festival geweest’, zegt Laurens. ‘Dus toen ik zag dat er in de regio ook zo’n festival werd georganiseerd, wist ik dat ik daarheen wilde. Er hing een bijzondere sfeer. Leuk was ook dat men niet alleen kon genieten van de muziek, maar dat ze ook ambachten lieten zien die aansluiten op het thema van het festival.’ Ook Willem vond het een goed concept. ‘Het was een leuk festival. Dat heeft ook te maken met de toegankelijke muziek. Het ligt gewoon goed in het gehoor, dus veel mensen vinden het al gauw leuk.’

Dat het festival na 2017 geen vervolg kreeg, verbaasde de heren dan ook. ‘Dat was een besluit van de organisatie. Waarom ze dat besluit namen? Geen idee, misschien dat ze het teveel rompslomp vonden’, redeneert Willem. Laurens: ‘Daar lopen wij momenteel nog niet tegenaan. Eigenlijk verloopt de organisatie tot nu toe heel soepel.’

De heren hopen dat het Gipsy Festival vanaf nu ieder jaar kan worden georganiseerd. ‘Continuïteit is belangrijk’, stelt Laurens. ‘We hebben hier de ruimte om het festival te organiseren, ook bij slecht weer. Het festival zal in april plaatsvinden, uiteraard hopen we op gunstige weersomstandigheden. Maar mocht het slecht weer zijn, dan kunnen we gelukkig ook veel overdekt doen. De locatie is perfect.’

En net als bij de eerste editie, zal ook in 2020 plek zijn voor méér dan muziek. ‘Er komt een waarzegster en men kan zien hoe instrumenten worden gerepareerd’, zegt Willem. ‘Er is dus aandacht voor de ambachten.’ Laurens: ‘Daardoor krijg je de leuke ontspannen sfeer die we bij een dergelijk festival willen creëren. Natuurlijk hoort daar ook eten bij. Denk aan goulash en zigeunerschnitzels. En er zullen sessions zijn. Bezoekers kunnen daarom ook zelf hun instrument meenemen en meedoen aan zulke sessions.’

De organisatie hoopt op circa vijf- à zeshonderd man. ‘De jeugd zegt het waarschijnlijk weinig, want die zitten tot over hun oren in de popmuziek. We zullen dus vooral moeten mikken op het wat oudere muziek’, denkt Willem. ‘Dat kan natuurlijk altijd veranderen’, zegt Laurens. ‘Het is prettige muziek, maar het is bij de jongere mensen niet zo bekend.’ Er zijn, zo laten de heren weten, überhaupt haast geen Gipsy Festivals meer. ‘Sowieso niet in het noorden des lands’, weet Willem. ‘Vandaar dat ik verwacht dat er zeker mensen gaan komen. Juist omdat het vrij uniek is.’

Om ook de presentatie in goede banen te leiden, is Femke Wolthuis gevraagd om tijdens het festival als ladyspeaker te fungeren. De nieuwslezer annex theatermaker (en tevens dochter van Willem) wordt door Laurens liefkozend omschreven als ‘de Mies Bouwman van de Gipsymuziek’. ‘Ze heeft er verstand van en kan ook zingen. Zij leek ons dus de best denkbare presentator’, aldus Laurens.

Het concert vindt op zaterdag 18 april om 16:00 uur plaats. Medewerking is er van Stochelo Rosenberg, Swing du Nord, Manouche Swing, Los Hermanos y Ilona Ali en Quartier Latin Plus. Kaarten zijn in de voorverkoop voor slechts vijftien euro te koop. Aan de kassa zijn ze twintig euro.