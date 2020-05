‘We geven amateurkunstenaars de mogelijkheid om te exposeren’

Expositieruimte De Esrank dagelijks open

PEIZE / NOORDENVELD – De coronacrisis heeft bij stichting Kunstmonumenten Noordenveld hard toegeslagen. Het bestuur heeft een aantal evenementen moet afzeggen. Zo ging de kunstroute in Veenhuizen niet door, werd de expositie over de natuur in K 38 in Roden afgeblazen en staan ook de activiteiten stil aangaande de manifestatie ‘Wat een kunst’ in Roden.

‘Gelukkig zijn er nog twee lichtpuntjes. Amateurkunstenaars uit de regio kunnen altijd exposeren in De Esrank in Peize en binnenkort hopen we op Terschelling ook een tentoonstelling te organiseren met Noordenveldse amateurkunstenaars’, laat bestuurslid Vrieso Rademaker weten. (Zie foto met daarop ook een schilderij van de Hangende Keukens uit Appingedam van Iwe Hut)

De in Peize woonachtige Vrieso Rademaker heeft de expositieruimte in het gebouw de afgelopen jaren steeds verder ontwikkeld. In de wandelgangen van De Esrank aan de Zr. Kleveringastraat zijn nabij de huisartsenpost twee ruimtes ingericht om te exposeren. Dit zowel op de begane grond als op de eerste etage. ‘Ik denk dat er op dit moment wel zo’n 18 amateurkunstenaars in deze ruimtes exposeren. Sommige werken zijn ook te koop. Het gaat hier om kunst in de breedste zin van het woord. Er zijn vooral schilderijen te zien, maar ook is er ruimte voor beelden, keramiek, fotokunst en dergelijke. Dat is juist ook onze gedachte. Kunst in allerlei vormen laten zien.’

De uit Roden afkomstige Giarcia Madlener is ook bestuurslid van Kunstmonumenten Noordenveld. Zij schildert zelf ook en dan voornamelijk portretten. ‘In deze tijd dat alles stil komt te staan is het toch mooi dat iedereen dagelijks in de wandelgangen van De Esrank terecht kan om van kunst te genieten. Daarnaast hopen we dat de uitwisselingsexpositie op Terschelling doorgaat. Die zal in de zomermaanden plaatsvinden en tot op dit moment hebben we nog geen tegenbericht gekregen. Dus we houden hoop. Onze stichting wil zich inzetten voor amateurkunstenaars uit geheel Noordenveld. We promoten het beoefen van amateurkunst. Al onze activiteiten zijn daarop gericht. Op dit moment zoeken we nog een voorzitter voor ons bestuur. Fokko Rijkens uit Roderwolde heeft onlangs afscheid genomen als voorzitter. Ook zijn we nog op zoek naar iemand die de taak van webbeheerder op zich wil nemen. Daarnaast zou het mooi zijn om onze stichting te versterken met een bestuurslid uit Peize. Dit mede gezien de werkzaamheden rondom amateurkunst in dat dorp. Wie weet helpt deze oproep in De Krant’, laat Giarcia Madlener doorklinken.

De expositie in de wandelgangen van De Esrank kent 1 klein nadeel. Het is er te donker. Vrieso Rademaker ziet nu dankzij een aantal partijen licht aan het eind van de tunnel. Onder andere de Rabobank en de plaatselijke apotheek in het Medisch Centrum in De Esrank helpen hieraan mee. Ook is realisatie mogelijk dankzij de inzet van Muziek Coöperatie Peize. ‘Er worden nu stappen gezet om dit lichtplan te realiseren. Dit was altijd al een wens van ons, zodat de kunst nog beter tot zijn recht komt. Er komt een lichtrail in het midden van het plafond te hangen met spotjes gericht op de kunstwerken. ‘Vergeet ook niet Woonborg te noemen,’ zegt Vrieso Rademaker. Zij maken het in hun gebouw mogelijk dat wij dit kunnen organiseren. Daar zijn we heel blij mee.’

De expositie in de wandelgangen van De Esrank is een steeds wisselende expositie. Regelmatig vervangen de amateurkunstenaars hun werken, zodat steeds weer opnieuw de expositie kan worden bezocht. Wie meer wil weten of ook deel wil nemen aan de exposities kan eens mailen met v.rademaker@gmail.com.