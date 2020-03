‘We hangen de netten nog niet op, maar zijn voor de rest klaar’

Voorbereidingen op tennisseizoen keurig op schema

RODEN – Het coronavirus maakt het voor menig sporter onmogelijk om in beweging te komen. Op wat hardlopen en fietsen na, zijn er geen verdere opties. Ook niet bij tennisvereniging REO uit Roden. Daar is het park op slot voor zijn tennissers. Alleen de groundsman en enkele vrijwilligers betraden de banen. Hierdoor liggen de voorbereidingen op het komende tennisseizoen keurig op schema.

‘We hadden op vrijdag 13 maart al besloten dat alles gecanceld zou worden’, vertelt REO-voorzitter Mark de Vos. ‘De algemene ledenvergadering en de Open Dag gaan dus niet door. De interne competitie werd op zaterdag nog gespeeld en ook zondag is het sportpark nog open geweest. Toen vorige week werd aangekondigd dat alle sportparken op slot moesten, hebben we zo snel mogelijk de deuren gesloten.’

Enige beweging is er nog wel bij de vereniging. De groundsman is bezig met de voorbereiding van de buitenbanen en wordt daarbij geholpen door enkele vrijwilligers. Wanneer er koffie wordt gedronken in de kantine, dienen de vrijwilligers eerst hun handen te wassen. ‘We conformeren ons aan de maatregelen’, laat De Vos weten. ‘De voorbereidingen van de baan liggen perfect op schema. Straks zullen de banen al klaar zijn, maar de netten hangen we eerst niet op. Het achterste gedeelte van het park kan namelijk niet op slot, waardoor je het risico loopt dat er toch mensen een balletje gaan slaan. Dat willen we niet.’

Nu alle activiteiten stilliggen, genereert REO geen gelden uit de verhuur van de hal en de kantine. Penningmeester Roelof Bloemsma ziet dat niet als een heel groot probleem. ‘We zijn een gezonde vereniging, dus op dit moment heeft het geen verstrekkende financiële gevolgen. We hebben weliswaar geen kantine-inkomsten, maar zijn daar ook minder van afhankelijk. Waar je bij voetbalclubs ziet dat het een hele grote bron van inkomsten is, halen wij veruit het meeste geld uit contributie.’