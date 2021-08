Nieuwe survivalbaan in Boerakker is een groot succes

BOERAKKER – Na maandenlang hard te hebben gewerkt, is de nieuwe survivalbaan van Boerakker nu eindelijk klaar. Onlangs werd de baan officieel in gebruik genomen en inmiddels trainen de leden van vereniging Survival4All er volop.

‘We trainen op maandagmiddag en – avond, woensdagavond, vrijdagmiddag en -avond en zaterdagochtend,’ vertelt Frank Jongsma, secretaris van de survivalvereniging. Daarnaast vinden er tegenwoordig ook clinics plaats. ‘Eerder deden we dat niet, maar nu hebben we er de ruimte voor,’ geeft Jongsma aan. Zo kwam onlangs sociaal werk De Schans langs voor een workshop, waar veel animo voor was. ‘Er waren bijna teveel deelnemers,’ lacht Jongsma. ‘De clinics duren maar een uur, want anders is het te zwaar. Het is meer kennismaken met de sport, want een voetklem kun je in een uur niet leren terwijl dat het één van de belangrijkste technieken is bij survival.’ Als kinderen echt beter willen leren survivallen kunnen zij na de zomervakantie ook twee keer meedoen met een gratis proeftraining. ‘Na de clinic van De Schans waren er sowieso al drie kinderen die willen proeftrainen,’ vertelt Jongsma. ‘Het was nog niet afgelopen of de eerste mailtjes van ouders kwamen al binnen.’

Door de nieuwe baan weten geïnteresseerden de survivalvereniging van Boerakker beter te vinden, aldus Jongsma. Leerlingen van basisschool ’t Sterrenpad in Nuis en de Woldborg in Grootegast trainden ook al eens op de baan, net als leden van de judovereniging en een groep turnsters. ‘Door corona konden binnensporters lange tijd niet in de zaal trainen,’ geeft Jongsma aan. ‘Maar buiten kon gelukkig nog wel veel. Bij ons kun je ook redelijk makkelijk overal anderhalve meter afstand bewaren.’ Het resultaat is dat de survivalvereniging veel nieuwe leden erbij heeft gekregen door de nieuwe baan. ´We hebben het aantal trainingsmomenten zelfs moeten uitbreiden, omdat de vrijdag en zaterdag helemaal vol zaten,´ aldus Jongsma.

De nieuwe baan zou de finish vormen van de jaarlijkse Survivalrun die al meer dan 25 jaar wordt georganiseerd in Boerakker. Helaas is dat dit jaar nog niet het geval. Vanwege de coronamaatregelen heeft de organisatie besloten de run van dit jaar, die op zaterdag 9 oktober plaats zou vinden, voor het tweede opeenvolgende jaar te annuleren. ´Landelijk staan er wel wedstrijden op de agenda,´ geeft Jongsma aan. ´Maar het kan ook zo zijn dat die toch op het laatste moment worden afgelast. Het punt is dat we in Boerakker soms al twee maanden vooraf beginnen met opbouwen. Wij doen alles zelf, terwijl sommige andere organisaties de opbouw uitbesteden waardoor het in een paar dagen kan.´ Ook de scholierenloop gaat dit jaar opnieuw niet door, tot teleurstelling van Jongsma. ´Dat is een fantastisch moment voor scholen om kennis te maken met de sport.´