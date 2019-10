‘We hebben altijd in Peize gewoond. Gien dörp dat ons hebb’n wou!’

Echtpaar Wekema na zeventig jaar nog steeds gelukkig getrouwd

PEIZE – Op dinsdag 8 oktober was het exact zeventig jaar geleden dat Michiel Wekema en Dini van Bergen elkaar het jawoord gaven. Een dag na hun platina jubileum, bezocht burgemeester Klaas Smid het stel. Aan de De Conincklaan werd het een gezellige boel.

Huize Wekema staat vol pers. Camera’s flitsen gretig in de knusse woonkamer van Michiel (93) en Dini (88). Het echtpaar laat het ontspannen toe. Ze laten zich na al die jaren niet meer gek maken. Wie zolang getrouwd is krijgt onherroepelijk de vraag wat het geheim is. ‘Het is geven en nemen’, lacht Dini. Net als Michiel is zij een echte Peizenaar. ‘We ontmoetten elkaar op dansles in het café van Geert Suurd’, herinnert Dini zich. ‘Dat had je toen nog. We leerden de quick quick slow en de foxtrot, haha.’

Terwijl Smid een plaatsje zoekt en de koffie met gebak gretig aftrek neemt, laat Dini weten dat haar man nog steeds erg actief is. ‘Hij is nog veel om het huis bezig’, zegt ze. ‘Vroeger had hij negentien jaar een metselbedrijf, daarvoor was hij in loondienst. Tegenwoordig is hij nog iedere dag ergens mee bezig. Hij doet bijvoorbeeld veel werk voor de gemeente!’ Daarmee doelt Dini op het aanvegen van blad en het netjes maken van de stoep. ‘Ik houd er niet van om stil te zitten’, zegt Michiel. ‘Van uitslapen ook niet. Daar vind ik niks aan.’ Vandaar dat hij ook jaren werkte als kastelein. ‘Dat was voor mij een leuke bijverdienste. Ik heb overal in de buurt weleens geholpen als ober. Iedere markt heb ik gezien. Maar goed dat ik niet iedere dag ober was. Dan had ik veel te veel bier gezien!’

Thuis doet Michiel nog bijna alles zelf, tot en met het lappen van de ramen. ‘Maar ik kook’, zegt Dini. ‘Dat zou mijn man denk ik best kunnen, maar dan duurt het wat langer.’ Even later: ‘Maar ach, als je 88 bent hoef je ook niet zo snel meer.’

Nee, de twee ras-Peizenaren redden zich anno 2019 nog prima. ‘We wonen al 52 jaar op deze plek’, zegt Michiel. ‘En het bevalt nog heel goed. We hebben nooit aan verhuizen gedacht. Gien dörp dat ons hebb’n wou!’

Het echtpaar kreeg in de loop der jaren drie kinderen, zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen. Hun familie breidt al flink uit. ‘En we hebben ook veel neven en nichten’, zegt Dini. Michiel vult aan: ‘Honderdtwee in totaal, als je die van mij en Dini bij elkaar optelt!’

Wat de familie Wekema betreft komt Smid over vijf jaar gerust nog eens terug. ‘Als de gezondheid dat toelaat natuurlijk’, vult Dini aan. ‘Van der Laan is hier ook al twee keer geweest. Het zou leuk zijn als u hier over vijf jaar ook weer bent.’