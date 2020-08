‘We hebben zoveel gave dingen om te laten zien, we vertellen het alleen niet’

City marketeer moet Leek op de kaart zetten

LEEK – Leek moet zichtbaarder worden in een brede regio. Promotie Platform Leek wil het dorp op de kaart zetten als aantrekkelijk winkelgebied én als fijne plek om te verblijven en te recreëren. Daarvoor heeft het platform met oud-burgemeester Berend Hoekstra als voorzitter, een City Marketeer aangesteld. Jan Gerbrand Krol, een Groninger ondernemer en eigenaar van een evenementenbureau, moet winkels, horeca en de pareltjes van Leek met elkaar zien te verbinden. Samenwerken is daarbij het toverwoord, zegt Krol in een gesprek met de Krant op Borg Nienoord.

Jan Gerbrand Krol is blij met de nieuwe ontwikkelingen dat er steeds meer lokaal geshopt wordt, begint hij. “Dat is een landelijke tendens. Aan ons de taak om dat in goede banen te leiden.” Ook Ina Ebbinge is aangeschoven bij het gesprek. Zij is net als Krol eigenaar van het evenementenbureau Wake up events in Groningen. Ebbinge gaat in de gemeente Westerkwartier gevestigde besturen van de ondernemersverenigingen en de aangesloten ondernemers in deze bijzondere Corona tijd helpen en ondersteunen in de meest brede zin van het woord. Zij is door de gemeente Westerkwartier benoemd als City Marketeer voor de dorpen Zuidhorn, Grootegast, Grijpskerk en Marum. Haar missie is hetzelfde: aan de bak met het imago van de dorpen.

Krol: “Soms heb je een frisse blik nodig. Iemand die er met open vizier naar kijkt, kansen ziet en geen belangen heeft. Leek promoten in de breedste zin van het woord, dat is het doel. En dat beperkt zich niet alleen tot de winkeliers en horecagelegenheden in het centrum, ook Landgoed Nienoord, het Leekstermeer, de sportverenigingen en het Groot Winkelplein horen daarbij. We hebben zoveel gave dingen om te laten zien, een mooi winkelaanbod, prachtige natuur en ruimte. We vertellen het alleen niet. Om als dorp zichtbaarder en aantrekkelijker voor toeristen te worden moet je zoveel mogelijk samenwerken”, zegt Krol die ervaring heeft als binnenstadmanager in Assen en Sneek. “Samen bereik je veel meer dan individueel. Er komt veel op ondernemers af, zowel vanuit de gemeente als de landelijke overheid. De ondernemers zijn wel bereidwillig, maar zijn vooral erg druk met hun eigen zaak. Wij zijn de verbindende factor. Aan ons de taak om aan die zichtbaarheid te werken. De pareltjes van Leek te belichten. We denken altijd vanuit kansen. Door corona kan niet alles nu, maar er zijn zat dingen die wél mogelijk zijn. Een beetje reuring in de tent, daar gaan we voor zorgen.”

Verblijfsduur

Een van de plannen die Krol en Ebbinge hebben is het Westerkwartier vanaf de A7 gezien aantrekkelijker maken. “Er rijden dagelijks 85.000 auto’s langs, daar moet je iets mee. We hebben nu grote posters laten maken waarop de highlights van Leek te zien zijn. Het Westerkwartier heeft veel van die verborgen parels”, zegt Ebbinge die het LEGiO Museum in Grootegast als voorbeeld aanhaalt. Het museum noteert momenteel gemiddeld 350 bezoekers per dag, weet ze. Ebbinge moet voormalige gemeentedorpen op de kaart zien te krijgen, daarvoor heeft ze al met verschillende ondernemers en organisaties gesprekken gevoerd. “Winkelen en verblijven in de dorpen moet een beleving worden. En beleving betekent verhalen vertellen, de mooie dingen laten zien. Onderzoek heeft uitgewezen wanneer winkelend publiek beleving ervaart, dat de verblijfsduur verlengd wordt. Dan pakt –ie ook nog even een terrasje of bezoekt hij ook nog dat ene winkeltje.”

Leuk Leek

Ook via de socials wordt volop ingezet op promotie. Op de website en Facebookpagina van Leuk Leek zijn alle evenementen, acties en nieuwtjes te volgen. Ideeën voor leuke dingen zijn er zat, volgens Krol die ondernemers vooral oproept contact met hem op te hebben wanneer ze zelf initiatieven hebben die ze graag gerealiseerd zouden zien. “Ik ben eerste aanspreekpunt. Ondernemers kunnen bij mij terecht voor allerlei praktische zaken. Of om even te sparren. Ik ben zelf ook ondernemer, heb een groot netwerk en beschik door mijn functies in de binnenstad van Assen en Sneek over veel ervaring. Ben op de hoogte van kansen en mogelijkheden. We brengen dingen, maar als mensen zelf ideeën hebben, halen we ook graag! Ik zou zeggen: kom op! Laten we er samen iets moois van maken!”

Het Promotie Platform Leek bestaat uit de volgende organisatie: de Handelsvereniging, de horeca, vastgoedeigenaren, Landgoed Nienoord en de Rabobank zijn vertegenwoordigd. Het platform is bedoeld als paraplu, een overkoepelende organisatie om dingen beter op elkaar af te stemmen. Jan Gerbrand Krol is te bereiken via jangerbrand@wakeupevents.nl of via 06-51243355.