‘We hopen dat we er een jaarlijks evenement van kunnen maken’

FC Groningen on tour op bezoek bij VV TLC

LEEK – Trainen als een professioneel voetballer, dat kan nu. Onder leiding van gedreven en professionele trainers kunnen kinderen in de leeftijdsgroep van 6 t/m 14 jaar zich onderdompelen in het leven van een prof van FC Groningen. De kinderen leren in een dag trainen als een prof. Het thema van de dag is ‘Scoren als Strand Larsen’.

In de herfstvakantie gaat FC Groningen on tour. Onder andere dus naar Leek. Op dinsdag 19 oktober komt het circus naar het sportpark van VV TLC. De voetbaldag is ingedeeld in twee trainingssessies (ochtend en middag) en een sportlunch. Tijdens de hele dag staat er één voetbalthema centraal. Iedereen in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 14 jaar kan zich aanmelden voor de FC Groningen on Tour voetbaldagen. De trainingsgroepen worden ingedeeld op basis van leeftijd en bestaan uit maximaal 12 kinderen per groep. Deelname kost €35,00 per persoon inclusief lunch. Twee dagdelen trainen, een FC Groningen certificaat en twee kaarten voor de wedstrijd tegen RKC Waalwijk.

Initiator is de trainer van JO17-1 Rick Renkema en Marcel Veening. Renkema en Veening zijn clubmannen pur sang. Op een kort uitstapje na naar FC Groningen speelt Renkema al zijn hele leven bij TLC. De fusieclub kent maar liefst 12 jeugdteams en gonst van de activiteit op zaterdag. De club is zeer actief omtrent jeugdvoetbal, in dat straatje past het organiseren van een dergelijk evenement ook helemaal bij de club. Toen FC Groningen wederom hun tour op het programma zette, hoefden de organisatoren dan ook niet lang te twijfelen om te zorgen dat dit voetbalfestijn ook op het terrein van TLC zou plaatsvinden.

Renkema is trots dat ‘De FC’ naar TLC komt. Hij is een half jaar trainer bij de fusieclub en werd benaderd door Simon Wageninge van FC Groningen, de man die alles voor FC Groningen on Tour regelt. ‘Het is de eerste keer dat ze naar TLC komen. We zijn blij en trots dat we dit hebben kunnen regelen. TLC investeert behoorlijk in de jeugd, dat zie je terug: onze jeugdafdeling is enorm gegroeid. Dat je dan iets kunt brengen waar ze binnen onze vereniging anders niet zo snel mee in aanraking komen, is mooi. We hopen dat het van beide kanten goed bevalt en dat we er een jaarlijks evenement van kunnen maken.’ Tot nu toe hebben vijftig deelnemers zich opgegeven. Er is plaats voor 96 voetballers, weet Renkema. Inschrijven kan via de website van FC Groningen.

VV TLC heeft een jeugd-, dames-, veld- en zaalafdeling. Er kan bij vv TLC zowel prestatief als recreatief gevoetbald worden. Kinderen kunnen al vanaf 3,5 jaar kennis maken met het voetballen beginnend bij de kabouters. Bij de jeugdafdeling spelen de prestatie teams voornamelijk op hoofdklasse/1e klasse niveau en wordt gewerkt volgens het jeugd beleidsplan en VTON voetbalopleiding. Bij het veldvoetbal zijn TLC zon 1 & 2, JO19-1. JO17-1, JO15-1, JO13-1 en JO11-1 prestatie gericht, en bij de overige teams kan er op recreatieve manier gevoetbald worden. Hierbij is ervoor gekozen dat het 1e zondag team het ‘vlaggenschip’ van de vereniging is. In samenwerking met de stichting VTT organiseert vv TLC het Voetbal Talenten Toernooi, wordt er voor de dames het DA Damestoernooi georganiseerd en is er voor de jeugd het Jumbo jeugdtoernooi. In de wintermaanden is vv TLC organisator van het Univé Jeugd Zaalvoetbalgala. VV TLC is een ‘no-nonsense’ vereniging waar, naast het voetbal, ook allerlei andere activiteiten worden georganiseerd voor zowel de jeugd als senioren.

De club is ontstaan door de fusie van de voetbalverenigingen Tolbert en Leek-Rodenburg. Op 1 juli 2013 is de fusie beklonken. De voetbalvereniging Tolbert Leek Combinatie heeft zijn onderkomen in de kantine en op het terrein van Leek-Rodenburg. De clubkleuren zijn een combinatie van blauw-wit en wit-groen.