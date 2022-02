Leek bruist van de plannen

LEEK – Leek is méér dan leuk en dat wil de Handelsvereniging Leek-Nietap laten zien. Een compleet nieuw bestuur staat te trappelen om van Leek een bruisend centrum te maken, vertelt voorzitter in spé Hielke Keizer die ook zitting heeft in het bestuur van Promotie Platform Leek. ‘Door de afgelopen coronajaren zijn we bijna vergeten hoe leuk Leek is. We hebben een centrum met een mooi winkelaanbod met eigentijdse, authentieke winkels en een bloeiende horeca. Dat gaan we veel meer uitdragen.’ Een nieuwe slogan is er al: I Love Leek!

‘Een suggestie van de handelsvereniging. Maar we staan open voor meer ideeën, wie een leuke heeft: laat het ons weten’, zegt Keizer die als alles gaat zoals verwacht vanaf komende woensdag met de voorzittershamer mag zwaaien. Dinsdag moeten alle stemmen van de leden binnen zijn en woensdag staat er een compleet nieuw bestuur. Een stevig bestuur nog wel. Liefst zeven enthousiastelingen gaan de kar trekken in Leek. ‘We staan echt te trappelen. We moeten een beetje af van die noordelijke bescheidenheid. We mogen best een beetje overstijgen. De kwaliteit en de gezelligheid van Leek gaan we meer promoten. Met het Landgoed Nienoord, het Joodse Schooltje het kerkje van Midwolde in de directe omgeving hebben we iets bijzonders te bieden. Dat straks ook winkelcentrum de Liekeblom op de schop gaat en compleet vernieuwd wordt, is een mooi vooruitzicht. Samen met het promotieplatform zijn we bezig met leuke activiteiten in maart. ‘De Lente in Leek Week’; De Leekster Lenteloop wordt gehouden, net als de Amysoft wielerronde. Leuke activiteiten waarbij we het winkelcentrum willen betrekken. Maar eerst natuurlijk de Leek Leeg Verkoop op 24, 25 en 26 februari. We laten alle ellende achter ons en gaan vol gas vooruit!’

Leek Leeg Verkoop

De Leek Leeg Verkoop dus. Maar liefst drie dagen lang doen de Leekster ondernemers spullen voor extreem lage prijzen van de hand. Initiator achter de aantrekkelijke actie is de Handelsvereniging Leek-Nietap. Voor de ondernemers handig om van de allerlaatste collectie en seizoensproducten af te komen, voor klanten fijn omdat het flink scheelt in de portemonnee in deze toch al dure tijden. Op de slotdag van de finalesale is het helemaal gezellig in het Leekster centrum. Op verschillende plekken in het dorp is livemuziek en tussen het winkelen door kunnen bezoekers genieten van een heerlijke lunch of borrelplank nu de horeca weer open is. In Leek moet je zijn dus, op 24, 25 en 26 februari!